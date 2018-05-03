20:10 | Футбол — РФПЛ

Давид Юрченко: "В "Тосно" мы только два раза получили премиальные"

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Голкипер "Тосно" Давид Юрченко рассказал о финансовых проблемах в клубе.

– Правда, что семь игроков "Тосно" обратились к руководству клуба с требованием погасить долги в течение ближайших дней?

– Как я могу прокомментировать эту информацию? Дыма без огня не бывает. Правильно? Такая ситуация в команде есть…

– Что говорит руководство клуба?

– Говорят, что завтра решится. Но это "завтра" тянется еще со сборов.

– Какая задолженность перед игроками?

– За весь сезон мы только два раза получили премиальные. Частично нам заплатили за февраль.

– И просвета не видно?

– Пока нет. Были встречи, нам много чего обещали. Но …Лед пока не тронулся.

– Не собираетесь бойкотировать тренировки?

– А повлияет ли это на нашу ситуацию? Мы находимся в "Тосно", потому что любим футбол. Живем этим.

– В ближайшие дни намерены обратиться в Палату по разрешению споров?

– У клуба есть долги передо мной. Но у некоторых ребят ситуация еще критичнее. Там долги тянутся с ФНЛ… Возможно, я тоже обращусь к юристам. Однако хочется надеяться на лучшее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Zlobny

Давидушка, так ты за счёт слитых матчей зарабатываешь больше, чем официально в клубе - нечего жаловаться :)

21:00

КолобокКолобков

Так вы и выиграли всего 2 раза,клоуны...

20:57

vit316

Выкрутятся. Только ненадолго. После следующего сезона (а может и после этого) хозяева сменятся или вылетят.

20:48

serzheo

Вот и все "частные клубы"...

20:43

Garry1979

в таблицу посмотри-вот и премиальные)))

20:40

stuart_parsley

Так речь только о премиальных?

20:37

cvetal

теперь всем понятно, что в Лигу Европы попадёт команда занявшая 6 место в чемпионате. Вперёд, Арсенал, раскатай коней с паравозами!

20:37

shpasic

когда проиграли Зениту и когда обыграли Спартак)

20:14

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