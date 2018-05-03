Давид Юрченко: "В "Тосно" мы только два раза получили премиальные"

Голкипер "Тосно" Давид Юрченко рассказал о финансовых проблемах в клубе.
– Правда, что семь игроков "Тосно" обратились к руководству клуба с требованием погасить долги в течение ближайших дней?
– Как я могу прокомментировать эту информацию? Дыма без огня не бывает. Правильно? Такая ситуация в команде есть…
– Что говорит руководство клуба?
– Говорят, что завтра решится. Но это "завтра" тянется еще со сборов.
– Какая задолженность перед игроками?
– За весь сезон мы только два раза получили премиальные. Частично нам заплатили за февраль.
– И просвета не видно?
– Пока нет. Были встречи, нам много чего обещали. Но …Лед пока не тронулся.
– Не собираетесь бойкотировать тренировки?
– А повлияет ли это на нашу ситуацию? Мы находимся в "Тосно", потому что любим футбол. Живем этим.
– В ближайшие дни намерены обратиться в Палату по разрешению споров?
– У клуба есть долги передо мной. Но у некоторых ребят ситуация еще критичнее. Там долги тянутся с ФНЛ… Возможно, я тоже обращусь к юристам. Однако хочется надеяться на лучшее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Zlobny
Давидушка, так ты за счёт слитых матчей зарабатываешь больше, чем официально в клубе - нечего жаловаться :)
21:00
КолобокКолобков
Так вы и выиграли всего 2 раза,клоуны...
20:57
vit316
Выкрутятся. Только ненадолго. После следующего сезона (а может и после этого) хозяева сменятся или вылетят.
20:48
serzheo
Вот и все "частные клубы"...
20:43
Garry1979
в таблицу посмотри-вот и премиальные)))
20:40
stuart_parsley
Так речь только о премиальных?
20:37
cvetal
теперь всем понятно, что в Лигу Европы попадёт команда занявшая 6 место в чемпионате. Вперёд, Арсенал, раскатай коней с паравозами!
20:37
shpasic
когда проиграли Зениту и когда обыграли Спартак)
20:14