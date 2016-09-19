Даббур все-таки может стать игроком ЦСКА?

Нападающий сборной Израиля Мунас Даббур может перейти в ЦСКА. Представители форварда в ближайшее время могут вновь инициировать переговоры с армейским клубом по поводу перехода 24-летнего игрока уже этой зимой.
Даббур был близок к переходу в ЦСКА этим летом, однако предпочел перейти из швейцарского "Грассхоппера" в "Ред Булл". Сумма трансфера тогда составила семь миллионов евро, а контракт был подписан на 5 лет. Теперь футболист очень недоволен своим положением в австрийском клубе из-за крайне маленького количества игрового времени. На вопрос о том, почему он так мало играет, Даббур ответил: "Спросите у Гарсии" (Оскар Гарсия – главный тренер "Ред Булла". – Прим. "СЭ"). Отметим, что этот наставник хорошо знаком с нападающим еще по совместной работе в "Маккаби".
Руководство "Ред Булла" также недовольно сложившейся ситуацией, так как на Даббура были затрачены серьезные средства, а ожидания в итоге не оправдались. Приближенные к игроку люди отмечают, что было большой глупостью вместо ЦСКА перейти в "Ред Булл", однако добавляют, что ситуацию можно исправить. (Эли ШВИДЛЕР)
shpasic
а также Бифур, Бофур и Бомбур!
16:08
yamsan
Да, ЦСКА, дает, наверное 3-4 млн и зп стандартную для клуба, вот и не срослось, хотя именно и ЦСКА он через годик-два мог бы уйти в топ клуб, примеры чего мы не раз видели. Да еще и с Витинью не ясно что зимой будет...посмотрим.
16:07
armi
А вы думаете, что в ЦСКА такие дураки, что после косой работенки в "Ред Булл" они заплатят швейцарцам за это "добро" на букву Г??? Они только рады теперь, что тогда не вляпались и не купили енту "звязду".
15:59
Гаттузо зол!
Никуда он не перейдет. Его скорее переведут в РБ Лейпциг. Матешиц, что дурак, чтобы 7 ломтей терять, ведь ЦСКА его за столько покупать не станет, а в аренду его не пустят.
15:45