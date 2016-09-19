Даббур все-таки может стать игроком ЦСКА?

Нападающий сборной Израиля Мунас Даббур может перейти в ЦСКА. Представители форварда в ближайшее время могут вновь инициировать переговоры с армейским клубом по поводу перехода 24-летнего игрока уже этой зимой.

Даббур был близок к переходу в ЦСКА этим летом, однако предпочел перейти из швейцарского "Грассхоппера" в "Ред Булл". Сумма трансфера тогда составила семь миллионов евро, а контракт был подписан на 5 лет. Теперь футболист очень недоволен своим положением в австрийском клубе из-за крайне маленького количества игрового времени. На вопрос о том, почему он так мало играет, Даббур ответил: "Спросите у Гарсии" (Оскар Гарсия – главный тренер "Ред Булла". – Прим. "СЭ"). Отметим, что этот наставник хорошо знаком с нападающим еще по совместной работе в "Маккаби".

Руководство "Ред Булла" также недовольно сложившейся ситуацией, так как на Даббура были затрачены серьезные средства, а ожидания в итоге не оправдались. Приближенные к игроку люди отмечают, что было большой глупостью вместо ЦСКА перейти в "Ред Булл", однако добавляют, что ситуацию можно исправить. (Эли ШВИДЛЕР)