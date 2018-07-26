ЦСКА объявил о переходе Ильзата Ахметова

ЦСКА на официальном сайте объявил о переходе бывшего полузащитника "Рубина" Ильзата Ахметова. Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на четыре года. Он будет выступать под 77-м номером. Хавбек уже отправился с командой в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России против "Локомотива".
Ахметов покинул "Рубин" в мае на правах свободного агента. Он отказался подписывать новый контракт с казанцами, когда клуб сменил форму собственности.
Всего за "Рубин" он провел 34 матча, в которых сделал 2 результативные передачи.
"Локомотив" - ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)
Таблица переходов РФПЛ //
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⚡ Ильзат Ахметов пополнил состав красно-синих!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 26 июля 2018 г.
Добро пожаловать в #ЦСКА! 🔴🔵https://t.co/PON1RahyLm pic.twitter.com/ggnoQu85os