ЦСКА объявил о переходе Ильзата Ахметова

ЦСКА на официальном сайте объявил о переходе бывшего полузащитника "Рубина" Ильзата Ахметова. Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на четыре года. Он будет выступать под 77-м номером. Хавбек уже отправился с командой в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России против "Локомотива".

Ахметов покинул "Рубин" в мае на правах свободного агента. Он отказался подписывать новый контракт с казанцами, когда клуб сменил форму собственности.

Всего за "Рубин" он провел 34 матча, в которых сделал 2 результативные передачи.

"Локомотив" - ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)

Таблица переходов РФПЛ //

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