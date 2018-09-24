Член совета директоров "Крыльев Советов": "Кредит доверия Тихонову? Без комментариев"

Член совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин считает, что команда потерпела домашнее разгромное поражение от "Краснодара" (0:3) в 8-м туре чемпионата России из-за проблем с функциональной готовностью. Также он отказался от развернутого комментария по поводу заявления главного тренера Андрея Тихонова, который раскритиковал селекционный отдел клуба.

– Чего не хватило "Крыльям", чтобы добиться положительного результата в матче с "Краснодаром"?

– Физики не хватило.

– То есть, были недоработки тренерского штаба?

– Я не знаю, чьи были недоработки. Я не буду комментировать эти моменты. Но физики не хватило.

– Вы видели заявление Тихонова, который выразил недовольство селекцией?

– Еще не видел.

Ознакомившись с цитатой главного тренера, Шляхтин отреагировал так: "Понятно. Есть спортивный директор, есть Шашков (гендиректор "Крыльев". – Прим. "СЭ"). Им эти вопросы и задавайте".

– С вашей стороны кредит доверия к Андрею Валерьевичу остается?

– Без комментариев.

"Крылья Советов" после восьми туров занимают 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги. В активе самарцев 7 очков (2 победы, 1 ничья, 5 поражений). В этих матчах команда Тихонова забила 2 мяча, пропустив 12. (Андрей Михайлов)