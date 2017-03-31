Букмекеры считают "Анжи" фаворитом в матче с "Уралом"

31 марта состоится матч 21-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Анжи" – "Урал". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Анжи" – "Урал"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,17 – Н 2,97 – П2 4,12
Трансляция матча "Анжи" – "Урал" 31 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" – "Урал".
Прямая трансляция матча "Анжи" – "Урал" 31 марта на канале "Наш Футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Анжи" – "Урал"
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Фиорентины", "Рейнджерс" и сборной России – 1:0. Махачкалинцы постепенно обретают себя, в предыдущем туре одолели строптивый "Оренбург", и на этой волне должны и продолжить. Ведь очередная победа добавит им гарантий остаться в премьер-лиге.
Павел АЛЕШИН, корреспондент "СЭ" – 1:1 Уральцев периодически в чем-то подозревают, но сейчас их снизу начинают поджимать "Оренбург" и "Крылья Советов", а охотников до стыковых матчей в Екатеринбурге наверняка не найдется.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +6=7-7, 21 – 23.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
3 ноября 2013 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Анжи" – "Урал"
|
0:1
|
29 марта 2004 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Урал" – "Анжи"
|
2:1
|
22 августа 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Анжи" – "Урал"
|
1:1
|
12 марта 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Урал" – "Анжи"
|
4:2
|
17 сентября 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Урал" – "Анжи"
|
0:1
karlikf1
Договорняк. Смотрим первый круг: Анжи в гостях выиграл. Что они сейчас должны сделать - правильно, вернуть должок. Что и будет сделано.
13:57