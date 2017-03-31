Букмекеры считают "Анжи" фаворитом в матче с "Уралом"

31 марта состоится матч 21-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Анжи" – "Урал". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Анжи" – "Урал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,17 – Н 2,97 – П2 4,12

Трансляция матча "Анжи" – "Урал" 31 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" – "Урал".

Прямая трансляция матча "Анжи" – "Урал" 31 марта на канале "Наш Футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Анжи" – "Урал"

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС​ бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Фиорентины", "Рейнджерс" и сборной России – 1:0. Махачкалинцы постепенно обретают себя, в предыдущем туре одолели строптивый "Оренбург", и на этой волне должны и продолжить. Ведь очередная победа добавит им гарантий остаться в премьер-лиге.

Павел АЛЕШИН, корреспондент "СЭ" – 1:1 Уральцев периодически в чем-то подозревают, но сейчас их снизу начинают поджимать "Оренбург" и "Крылья Советов", а охотников до стыковых матчей в Екатеринбурге наверняка не найдется.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +6=7-7, 21 – 23.

Результаты последних матчей