Баттл-рэпер Гнойный посетил матч "Тосно" и "СКА-Хабаровск"

Участник нашумевшего баттла (16 миллионов просмотров на YouTube) с рэпером Оксимироном Гнойный, он же Слава КПСС, посетил игру 7-го тура чемпионата России между "Тосно" и "СКА-Хабаровск", передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Гнойный наблюдает за матчем из гостевого сектора и активно поддерживает родную команду. Добавим, что болельщик дальневосточного клуба перед баттлом сказал, что "СКА-Хабаровск" победит "Спартак" со счетом 4:0.

Гнойный тут. Говорить, правда, отказался на любые темы. Звезда! pic.twitter.com/HOzcpktPdd – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) August 18, 2017

Трансляция матча "Тосно" - "СКА-Хабаровск"