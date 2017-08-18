20:38 | Футбол — РФПЛ

Баттл-рэпер Гнойный посетил матч "Тосно" и "СКА-Хабаровск"

Сегодня. Санкт-Петербург. Вячеслав "Гнойный" КАРЕЛИН, который родился в Хабаровске, раздает автографы перед матче "Тосно" - "СКА-Хабаровск". Фото Гоша ЧЕРНОВ
Сегодня. Санкт-Петербург. Вячеслав "Гнойный" КАРЕЛИН, который родился в Хабаровске, раздает автографы перед матче "Тосно" - "СКА-Хабаровск". Фото Гоша ЧЕРНОВ
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Участник нашумевшего баттла (16 миллионов просмотров на YouTube) с рэпером Оксимироном Гнойный, он же Слава КПСС, посетил игру 7-го тура чемпионата России между "Тосно" и "СКА-Хабаровск", передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Гнойный наблюдает за матчем из гостевого сектора и активно поддерживает родную команду. Добавим, что болельщик дальневосточного клуба перед баттлом сказал, что "СКА-Хабаровск" победит "Спартак" со счетом 4:0.

Трансляция матча "Тосно" - "СКА-Хабаровск"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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serzheo

Затерли тут же))) Бабла накинули?)))

21:09

Levbereg

Вырезали мой вопрос зачем здесь тема про Гной))))

21:08

mikhon4eg

Он же Валентин Дядька, он же Соня Мармеладова

21:05

Kot, kotoryi

кто сей хрукт энтот Оксимирон Гнойный? Новый футболист?

21:02