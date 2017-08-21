"Арсенал" нанес "Ахмату" четвертое поражение кряду

Матч 7-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Арсенал" завершился победой тульской команды – 2:1. Счет в игре на 30-й минуте открыл полузащитник туляков Сергей Ткачев. На 74-й минуте нападающий хозяев поля Заур Садаев восстановил равновесие, но спустя две минуты "Арсенал" вновь вышел вперед благодаря голу форварда Луки Джорджевича.

Отметим, что на 70-й минуте у грозненцев не реализовал пенальти нападающий Лео Жаба, отправивший мяч мимо ворот.

Для "Ахмата" это поражение стало четвертым кряду. Подопечные Олега Кононова располагаются на восьмом месте в турнирной таблице. Туляки же одержали вторую победу в этом сезоне. Команда Миодрага Божовича занимает 13 место.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Ахмат" (Грозный) – "Арсенал" (Тула) – 1:2 (0:1)

Голы: Ткачев, 30 (0:1). Садаев, 74 - штрафной (1:1). Джорджевич, 76 (1:2).

Нереализованный пенальти: Лео Жаба, 70 (мимо)

"Ахмат": Гудиев, Ахъядов (Бериша, 46), Семенов, Анхель, Филипе Сампайю (Раванелли, 72), Мохаммади, Родолфу (Садаев, 46), Швец, Иванов, Митришев, Лео Жаба.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Ткачев (Хагуш, 73), Бурчану, Чаушич, Максимов (Денисов, 89), Горбатенко, Джорджевич (Расич, 78).

Предупреждения: Швец, 55. Джорджевич, 77. Альварес, 83.

Судьи: Москалев (Воронеж). Чельцов (Москва), Петросян (Бронницы).

21 августа. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Трансляция матча "Ахмат" – "Арсенал"