"Арсенал" нанес "Ахмату" четвертое поражение кряду

Матч 7-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Арсенал" завершился победой тульской команды – 2:1. Счет в игре на 30-й минуте открыл полузащитник туляков Сергей Ткачев. На 74-й минуте нападающий хозяев поля Заур Садаев восстановил равновесие, но спустя две минуты "Арсенал" вновь вышел вперед благодаря голу форварда Луки Джорджевича.
Отметим, что на 70-й минуте у грозненцев не реализовал пенальти нападающий Лео Жаба, отправивший мяч мимо ворот.
Для "Ахмата" это поражение стало четвертым кряду. Подопечные Олега Кононова располагаются на восьмом месте в турнирной таблице. Туляки же одержали вторую победу в этом сезоне. Команда Миодрага Божовича занимает 13 место.
Чемпионат России
Премьер-лига
7-й тур
"Ахмат" (Грозный) – "Арсенал" (Тула) – 1:2 (0:1)
Голы: Ткачев, 30 (0:1). Садаев, 74 - штрафной (1:1). Джорджевич, 76 (1:2).
Нереализованный пенальти: Лео Жаба, 70 (мимо)
"Ахмат": Гудиев, Ахъядов (Бериша, 46), Семенов, Анхель, Филипе Сампайю (Раванелли, 72), Мохаммади, Родолфу (Садаев, 46), Швец, Иванов, Митришев, Лео Жаба.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Ткачев (Хагуш, 73), Бурчану, Чаушич, Максимов (Денисов, 89), Горбатенко, Джорджевич (Расич, 78).
Предупреждения: Швец, 55. Джорджевич, 77. Альварес, 83.
Судьи: Москалев (Воронеж). Чельцов (Москва), Петросян (Бронницы).
21 августа. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".
Дополнительная информация
- Ахмат (футбол)
- Лука Джорджевич
- Заур Садаев
- Миодраг Божович
- Олег Кононов
- Арсенал Тл
- Сергей Ткачев
- Лео Жаба
John0201
Как всегда, продажный Ахмат продался букмекерам?)
21:58