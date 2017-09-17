Арбитр Сельдяков правильно удалил игрока "Тосно"

На 28-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Тосно" – "Спартак" верное решение принял арбитр Владимир Сельдяков, определивший фол со стороны Виталия Шахова и удаливший его с поля. Судья достал красную карточку после консультации со вторым ассистентом Сергеем Суховерховым. Тот, видимо, подтвердил, что защитник действительно задержал рукой Педро Рошу и лишил соперника, убегавшего один на один с вратарем, явной возможности забить гол. (Александр БОБРОВ)
shpasic
журналист жжёт на МатчТВ, общаясь с Ребровым: "ну, вы там были совсем рядом в моменте с удалением"))
13:57
dv2205
специально подтухляют победу спама -- забавно когда очки попахивают знаете чем
13:56
shpasic
БЕЗ СОМНЕНИЯ!)) ещё бы пару пенальти дать, а то Промес отстаёт от Кокорина в списке бомбардиров.
13:52