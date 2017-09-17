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13:46 | Футбол — РФПЛ

Арбитр Сельдяков правильно удалил игрока "Тосно"

Нарушение правил со стороны Виталия Шахова на Педро Роше. Нарушение правил со стороны Виталия Шахова на Педро Роше. Нарушение правил со стороны Виталия Шахова на Педро Роше. Нарушение правил со стороны Виталия Шахова на Педро Роше.
Нарушение правил со стороны Виталия Шахова на Педро Роше.
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На 28-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Тосно""Спартак" верное решение принял арбитр Владимир Сельдяков, определивший фол со стороны Виталия Шахова и удаливший его с поля. Судья достал красную карточку после консультации со вторым ассистентом Сергеем Суховерховым. Тот, видимо, подтвердил, что защитник действительно задержал рукой Педро Рошу и лишил соперника, убегавшего один на один с вратарем, явной возможности забить гол. (Александр БОБРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

журналист жжёт на МатчТВ, общаясь с Ребровым: "ну, вы там были совсем рядом в моменте с удалением"))

13:57

dv2205

специально подтухляют победу спама -- забавно когда очки попахивают знаете чем

13:56

shpasic

БЕЗ СОМНЕНИЯ!)) ещё бы пару пенальти дать, а то Промес отстаёт от Кокорина в списке бомбардиров.

13:52