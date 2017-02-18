Арбитр премьер-лиги не сдал тест по правилам

Арбитр Антон Кобзев, обслуживающий матчи премьер-лиги, на сборе в Турции не сдал тест по правилам игры. Его коллеги Юрий Апонасенко и Алексей Лебедев не сумели выполнить нормы бегового "йо-йо" теста. Напомним, что несколько дней назад экзамен по физической подготовке не прошел Игорь Федотов. Травму получил Сергей Карасев. Не сдавали тесты Алексей Николаев и восстанавливавшийся после травмы Рашид Абусуев. (Александр БОБРОВ)
баламошка
С физикой всякое может быть, а вот не сдать по правилам - нехорошо как-то. Видимо посмел опротестовать тот факт, что во всех матчах нужно подпёрдывать админресурсу и политпроекту.
16:51
Ботаникум
Сколько россиян, не знающих ПДД, выезжает ЕЖЕДНЕВНО на дороги России??? И фиг ли, БОЛЬШИНСТВО из них даже домой возвращается!........ А этот, не сдавший в Турции, "пересдаст" в московском ресторане!!!
16:51
Slim Taller
Вы так всех судей перекалечите своими тестами.Не знают правила так и шут с ними! У нас депутаты не то что законов,но даже конституцию не знают.И ничего,работают.Принимают новые законы.один другого глупее.
16:43
shpasic
ну, значит, нужно внести изменения в правила, чтобы они совпали с пониманием судей.
16:40