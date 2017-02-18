Арбитр премьер-лиги не сдал тест по правилам

Арбитр Антон Кобзев, обслуживающий матчи премьер-лиги, на сборе в Турции не сдал тест по правилам игры. Его коллеги Юрий Апонасенко и Алексей Лебедев не сумели выполнить нормы бегового "йо-йо" теста. Напомним, что несколько дней назад экзамен по физической подготовке не прошел Игорь Федотов. Травму получил Сергей Карасев. Не сдавали тесты Алексей Николаев и восстанавливавшийся после травмы Рашид Абусуев. (Александр БОБРОВ)