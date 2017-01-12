23:07 12 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" приглашает игроков приехать на просмотр за свой счет

0
0
0
1

Заместитель гендиректора "Анжи" Эльдар Исаев пригласил на просмотр футболистов, желающих попасть в махачкалинский клуб. По его словам, игроки могут приехать на сборы в Турцию, но сделать это они должны будут за свой счет. Согласно официальному сайту "Анжи", сейчас на сборах занимаются 14 футболистов на контракте и еще 16 - на просмотре. 

– Мы открыты для желающих доказать свою состоятельность и попасть в "Анжи", – цитирует официальный сайт "Анжи" Исаева. – Пожалуйста, те, кто желает продемонстрировать свои качества, могут прибыть на сбор команды. Но только за свой счет. Если клуб в итоге решит подписать контракт с игроком, мы обязательно возместим все понесенные футболистом расходы.

Напомним, что в декабре "Анжи" объявил о продаже ведущих игроков в связи со сменой курса, клуб перешел от Сулеймана Керимова Осману Кадиеву, а на пост главного тренера пришел Александр Григорян, сменивший Павла Врбу.

Дополнительная информация

http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/sostav_igrokov_anji_na_pervom_sbore120117/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

delacrua

ага. а потом зарплату себе платить ))

23:44 12 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ