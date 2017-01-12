"Анжи" приглашает игроков приехать на просмотр за свой счет

Заместитель гендиректора "Анжи" Эльдар Исаев пригласил на просмотр футболистов, желающих попасть в махачкалинский клуб. По его словам, игроки могут приехать на сборы в Турцию, но сделать это они должны будут за свой счет. Согласно официальному сайту "Анжи", сейчас на сборах занимаются 14 футболистов на контракте и еще 16 - на просмотре.

– Мы открыты для желающих доказать свою состоятельность и попасть в "Анжи", – цитирует официальный сайт "Анжи" Исаева. – Пожалуйста, те, кто желает продемонстрировать свои качества, могут прибыть на сбор команды. Но только за свой счет. Если клуб в итоге решит подписать контракт с игроком, мы обязательно возместим все понесенные футболистом расходы.

Напомним, что в декабре "Анжи" объявил о продаже ведущих игроков в связи со сменой курса, клуб перешел от Сулеймана Керимова Осману Кадиеву, а на пост главного тренера пришел Александр Григорян, сменивший Павла Врбу.