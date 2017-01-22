"Анжи" подписал контракт с Кацаевым

Полузащитник Адлан Кацаев подписал контракт с "Анжи", сообщается на официальном сайте махачкалинского клуба. Кацаев является воспитанником грозненского футбола. Карьера игрока началась в "Тереке", за который он впервые сыграл в 17-летнем возрасте в матче 30-го тура чемпионата России сезона-2005/06 против "Томи".

На протяжении карьеры хавбек также выступал за "Кавказтрансгаз-2005", "Луч-Энергию", "Лехию" и "СКА-Хабаровск". В нынешнем сезоне Кацаев провел 21 матч в первенстве ФНЛ, в которых забил за дальневосточников 4 мяча.

Полузащитник дебютировал в составе "Анжи" в контрольном матче против "Пандурия" (1:1), в котором отличился забитым мячом.