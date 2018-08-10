Антон Шунин: "Во втором тайме игра обязательно поменяется"

Голкипер "Динамо" Антон Шунин дал комментарий после первого тайма матча третьего тура чемпионата России против "Урала". Первая половина завершилась вничью -0:0.

- Опасный момент на первой минуте? Надо быть готовым на все 90 минут. Я сделал свою работу, - сказал вратарь в эфире телеканала " Матч! Премьер". - "Урал" - хорошая команда, они играют дома, их поддерживает много болельщиков. Мы всю неделю готовились к этой игре и понимали, что с первых минут нам будет непросто. Ждем свой момент. Игра обязательно поменяется.

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