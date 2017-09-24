Андрей Будогосский: "Оценка работы Мешкова за матч "Спартак" - "Анжи" - положительная"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что за работу в матче 11-го тура чемпионата России "Спартак" – "Анжи" (2:2) арбитр Виталий Мешков получил положительную оценку. На 13-й минуте встречи судья назначил пенальти в ворота махачкалинцев, с которым представители команды выразили несогласие.

– Ракурс изображения при решении назначить пенальти не позволяет говорить что-то однозначно, – сказал Будогосский. – Возможно, там был толчок. Говорить о том, что там была ошибка, я не могу. Этот момент был ключевым. Решение Мешкова отторжения не вызывает. И знаю, что оценка его работы – положительная. (Сергей ЕГОРОВ)

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