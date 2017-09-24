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10:38 | Футбол — РФПЛ

Андрей Будогосский: "Оценка работы Мешкова за матч "Спартак" - "Анжи" - положительная"

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что за работу в матче 11-го тура чемпионата России "Спартак""Анжи" (2:2) арбитр Виталий Мешков получил положительную оценку. На 13-й минуте встречи судья назначил пенальти в ворота махачкалинцев, с которым представители команды выразили несогласие.

– Ракурс изображения при решении назначить пенальти не позволяет говорить что-то однозначно, – сказал Будогосский. – Возможно, там был толчок. Говорить о том, что там была ошибка, я не могу. Этот момент был ключевым. Решение Мешкова отторжения не вызывает. И знаю, что оценка его работы – положительная. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Podvodnik

Оценка-то положительная дана инспектором, но как ты оцениваешь этот судейский беспредел, толстая твоя морда. Ты посмотри весь матч и что творил Мешков.

11:15

novic

Пенальти НЕ БЫЛО. Обычная борьба.

11:15

Vol15

Будогосский видимо с утра что то не свежее поел и в момент назначения пенальти на ОЧКЕ сидел...такую пургу несёт,просто диву даёшься...положительную оценку давая Мешкову,большинство не заметили нарушения а этот сидя на ОЧКЕ что то увидел..ДУРДОМ.

11:07

russkij

Оценка работы судьи - положительная. То бишь, положить на всех!

11:07

Podvodnik

А кто сомневался. Оценку дают коллеги. то как в Краснодаре с судьёй с фальшивым дипломом, с бандитами на фото. Не виновна.

11:02

Exsorsist

И дважды не назначил пенальти в ворота Анжи.

10:58

russkij

Будогосский рулит! Пока он будет рулить, наш футбол будет опускаться всё ниже и ниже плинтуса. Чемодан, вокзал и пенсия. Давай, до свидания!

10:52