Андрей Будогосский: "Оценка работы Мешкова за матч "Спартак" - "Анжи" - положительная"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что за работу в матче 11-го тура чемпионата России "Спартак" – "Анжи" (2:2) арбитр Виталий Мешков получил положительную оценку. На 13-й минуте встречи судья назначил пенальти в ворота махачкалинцев, с которым представители команды выразили несогласие.
– Ракурс изображения при решении назначить пенальти не позволяет говорить что-то однозначно, – сказал Будогосский. – Возможно, там был толчок. Говорить о том, что там была ошибка, я не могу. Этот момент был ключевым. Решение Мешкова отторжения не вызывает. И знаю, что оценка его работы – положительная. (Сергей ЕГОРОВ)
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GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #СпартакАнжи 1:0 14' Луис Адриано (пенальти) @LuizAdriano_9 pic.twitter.com/CrUiEORrkL– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 сентября 2017 г.
Podvodnik
Оценка-то положительная дана инспектором, но как ты оцениваешь этот судейский беспредел, толстая твоя морда. Ты посмотри весь матч и что творил Мешков.
11:15
novic
Пенальти НЕ БЫЛО. Обычная борьба.
11:15
Vol15
Будогосский видимо с утра что то не свежее поел и в момент назначения пенальти на ОЧКЕ сидел...такую пургу несёт,просто диву даёшься...положительную оценку давая Мешкову,большинство не заметили нарушения а этот сидя на ОЧКЕ что то увидел..ДУРДОМ.
11:07
russkij
Оценка работы судьи - положительная. То бишь, положить на всех!
11:07
Podvodnik
А кто сомневался. Оценку дают коллеги. то как в Краснодаре с судьёй с фальшивым дипломом, с бандитами на фото. Не виновна.
11:02
Exsorsist
И дважды не назначил пенальти в ворота Анжи.
10:58
russkij
Будогосский рулит! Пока он будет рулить, наш футбол будет опускаться всё ниже и ниже плинтуса. Чемодан, вокзал и пенсия. Давай, до свидания!
10:52