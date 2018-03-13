Андрей Будогосский: "Нам необходима система определения взятия ворот"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал "СЭ" спорную ситуацию в матче 22-го тура премьер-лиги "Ахмат" – ЦСКА (0:3). В этой встрече арбитр Сергей Иванов не зафиксировал взятие ворот – после удара грозненца Роши – по телетрансляции невозможно определить, было ли взятие ворот.
– Та самая ситуация, когда ассистент не мог помочь судье принять решение, – говорит Будогосский. – Потому что линия ворот была перекрыта находящимся там игроком. Я ориентируюсь по позиции арбитра Иванова – он был практически в площади ворот, занял удачную позицию, чтобы определить, пересек ли мяч линию ворот. Кстати, повтор из-за ворот никогда не может быть решающим фактором, чтобы принять решение – ракурс искажает ситуацию. Был один план – на линии ворот – по нему впечатление, что мяч полностью линию ворот не пересек. Я всегда был сторонником того, чтобы поставить "Goal line technology" – систему, которая сейчас представляется очень важной. У нас были такие ситуации, и сейчас они повторяются. (Сергей ЕГОРОВ)
wako53
Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
14:57
PitersS
Нам необходимы умные люди в футболе, на всех его составляющих-остальное само приложится. Такое чувство, что российский футбол-дурдом, в который стекается вся российская дурь. В футбол играют более ста лет, а у нас каждый год проблемы с календарем, полями, погодой, судьями, легионерами, Сборной, мастерством, фанатами, руководством и реальностью происходящего.
14:56
echo2011
Как раз система определения гола нужна,и по ней сразу будет ясно,есть гол или нет.А вот определять с помощью видеоповторов нарушения в штрафной-глупость.Судья,находясь в нескольких метрах от единоборства,видит ситуацию совсем не так,как это кажется на картинке.
14:53
konovalovamira
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom
14:44
Гаттузо Крут!!!!!!#!
craped ////Я не путаю. Просто отдельно система определения гола не нужна. Сколько бывает моментов, когда реально непонятно пересек ли мяч линию- единицы за чемп. А вот нарушений в штрафной и овсов много. Такие ситуацию есть практически в каждой игре.
14:33
craped
Гаттузо, не путай видеоарбитров WAR и систему Hawk Eye
14:15
Slim Taller
"Я всегда был сторонником того, чтобы поставить "Goal line technology" – систему, которая сейчас представляется очень важной". Ложь стала главной скрепой чиновников.
13:54
Гаттузо Крут!!!!!!#!
во врет фу......фу.....фуфлогонсский! Сам вопил все время, что он против, а теперя быстро в полете переобулся. Сексот пархатый.
13:47