Андрей Будогосский: "Нам необходима система определения взятия ворот"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал "СЭ" спорную ситуацию в матче 22-го тура премьер-лиги "Ахмат" – ЦСКА (0:3). В этой встрече арбитр Сергей Иванов не зафиксировал взятие ворот – после удара грозненца Роши – по телетрансляции невозможно определить, было ли взятие ворот.

– Та самая ситуация, когда ассистент не мог помочь судье принять решение, – говорит Будогосский. – Потому что линия ворот была перекрыта находящимся там игроком. Я ориентируюсь по позиции арбитра Иванова – он был практически в площади ворот, занял удачную позицию, чтобы определить, пересек ли мяч линию ворот. Кстати, повтор из-за ворот никогда не может быть решающим фактором, чтобы принять решение – ракурс искажает ситуацию. Был один план – на линии ворот – по нему впечатление, что мяч полностью линию ворот не пересек. Я всегда был сторонником того, чтобы поставить "Goal line technology" – систему, которая сейчас представляется очень важной. У нас были такие ситуации, и сейчас они повторяются. (Сергей ЕГОРОВ)