17:58 | Футбол — РФПЛ

Андрей Будогосский: "Был ли пенальти в ворота "Зенита"? Пока не буду говорить"

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил спорный момент в матче 22-го тура чемпионата России "Ростов""Зенит" (0:0). В одном из эпизодов матча защитник питерцев Миха Мевля в своей штрафной площади нарушил правила в борьбе с полузащитником соперника Тимофеем Калачевым, наступив ему на ногу и сбив его.

– Момент требует дополнительного просмотра для того, чтобы понять, в какой точке находился судья, – говорит Будогосский. – Если арбитр находился в рекомендованной позиции, с которой он физически не мог видеть эпизод – это одна ситуация и одна оценка. Если находился в неправильной позиции – ситуация и оценка совершенно другая. Потому что общего плана в трансляции я пока не видел, только из-за ворот. А судья за воротами не находился.

– Ваша оценка – это пенальти?

– Пока не буду говорить. Говорю сейчас о качестве принятого решения – оно зависит от того, где находился судья. (Сергей ЕГОРОВ)

Еськов не назначил пенальти в ворота "Зенита"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (36)
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alexway.67

barbos-68 То есть,если судья ни хрена не видит ,но в рекомендованной позиции,то всё о кей?..........А если судья в правильной позиции, все видит и не свистит, значит сломался свисток. Судья не виновен. Свободу Еськову

20:55

alexway.67

Как в фильме. Когда Будогосский говорит, такое впечатление, что он бредит.

20:52

barbos-68

Они извиняются один раз в сезон,квота такая--матч Амкар-Арсенал эту квоту исчерпал

20:52

barbos-68

То есть,если судья ни хрена не видит ,но в рекомендованной позиции,то всё о кей?

20:47

кони будут чемпионами. у паровозиков опыта маловато, поплывут, ей-ей

20:36

Kontaktnik47

Andrew Arshavin 180 лет РЖД надо же достойно отметить. Еще в прошлом году говорили, что чемпионство Локо запланировано. Ну да игры нет у немытых,Судья в их ворота пенки не ставит,Но они должны быть чемпионы они лучше всех,А если будет не так То ЛОКО все купил и проплатил,ЛОГИКА ОДНАКО)

20:05

Дон_Румата

Во-первых, пенальти был совсем не очевидный, во всяком случае, с точки, откуда велась трансляция. Пенальти был очевидным только с ракурса "из-за лицевой". Во-вторых, если судья не видел нарушения, то свистеть и не должен был - всё верно. В-третьих Будогосский правильно сказал: если судья находился в неправильной позиции и не видел - то получит леща потом; если же он находился в правильной позиции и НЕ ВИДЕЛ, то есть, не мог увидеть - то какие к нему могут быть претензии?

20:00

Thomas_Boy_

КолобокКолобков Какая-то изворотливая жаба...Ну вот человеку голову отрубили и спрашивают этого чудика - как вы считаете, отрубили человеку голову или нет ? И он начинает- ну вот это с какой стороны посмотреть... ___________ Ну так правильно. Может, человеку не голову отрубили, а туловище? Тут смотря с какой стороны посмотреть.

20:00

КолобокКолобков

Какая-то изворотливая жаба...Ну вот человеку голову отрубили и спрашивают этого чудика - как вы считаете, отрубили человеку голову или нет ? И он начинает- ну вот это с какой стороны посмотреть...Эпизод в сегодняшнем матче на редкость однозначный. Ну как можно не увидеть здесь пенальти??? Ладно, $удья мог "не заметить", но когда спрашивают самого чудика- был пеналь или нет- **– Пока не буду говорить. **(с). Это полностью характеризует российское судейство(((

19:38

садко

То что сказал Будогосский похож на бред выжившего из ума старого дедушки. Причем здесь где находился судья ( хоть на трибуне), главное правильное принятие решений.А в этом эпизоде Еськов однозначно принял неправильное решение повлиявшее на результат так что оценка должна быть только ДВОЙКА. Будогосскому в очередной раз придется извиняться перед пострадавшим клубом из за неквалифицированного судейства своего подчиненного.

19:32

letmebetomorrow

Тоесть ситуация такая, что корпоративная этика в целом не даёт возможности сказать, что пенальти был и реф ошибся, но при этом шило в попе не даёт просто молча сидеть и работать над улучшением качества судейства - нудно обязательно что бы в сэ опубликовали, очередное сотрясание воздуха.

19:29

Kupservas

Пенсионер наверное сам не понял, что сказал... В общем решил заволокитить момент.

19:03

nefanat

Вся страна видела, Будгосский не видел...

19:00

Slim Taller

Пенальти очевидный,арбитр ошибся.

18:51

Andrew Arshavin

180 лет РЖД надо же достойно отметить. Еще в прошлом году говорили, что чемпионство Локо запланировано.

18:50

sadtol

странно глаголет...пенальти должен быть...а если судья неправильно выбрал позицию, то ему оценка 2, если позиция была правильной , то ему оценка 1(кол)

18:49

Venalainen

ВАР!) и проблемы минимизируются

18:49

shpasic

пока не придумал отмазку - говорить не буду.

18:46

марк де фоссен

Tribunal Z-странная логика у Червя.))) В матче с участием Зенита не ставят пенальти в его ворота,а виноват в этом Локомотив?)

18:44

ЗЮК~

Tribunal Z,ты жалок,как и Манчини.Зенит не наиграл даже на ничью.Ростов должен был отгружать три и спокойно доигрывать матч.Требуйте переигровки.

18:39

jano

Бессовестный мужик.

18:37

Markonie

давно пора повторы вводить, чтобы не слушать как разные Будогосские умничают.

18:34

П_о_в_а_р

ПЕИГРОФФФКААА!!!!!!!!!!!!!!

18:29

King's Bounty RND

Thomas_Boy_ Успокойте беднягу Трибунала.) _____________ Он даст Будде свой парабеллум !

18:27

Tribunal Z

Да таких пенальти в каждой игре по штук пять бывает в игре встречается и что всем их ставить? Игровой момент, 50 на 50

18:25

Thomas_Boy_

Успокойте беднягу Трибунала.)

18:22

Shalom russkiy

Пенальти не было, это очевидно из протокола игры. А вот почему его не было, вот на какой вопрос бесстыжий Будогосский должен ответить.

18:21

Al Rains

Но все видели, что был

18:21

Tribunal Z

rohkea тянут локо! видимо в текущем сезоне его очередь стать чемпионом))) Хоть бы один раз этих козлов за фактом поймали, всё ведь бестолку. Вон сколько говорили когда Спартак купил несколько игроков Зенита и вратаря Березовского в 1996 году в матче на Петровском чтобы играть за "Золотой матч" с Аланией. Однако все знают и просто молчат везде и во всех газетах тишина и в судах тоже движухи нет. Всё заглохло, хотя все это знают.

18:19

Tribunal Z

Flamenco Будогосский не скажет пока взятки не дадут! Козел===== Пока по рукам и по шее не дадут, а потом просто тихо назначат другого.

18:15

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