Андрей Будогосский: "Был ли пенальти в ворота "Зенита"? Пока не буду говорить"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил спорный момент в матче 22-го тура чемпионата России "Ростов" – "Зенит" (0:0). В одном из эпизодов матча защитник питерцев Миха Мевля в своей штрафной площади нарушил правила в борьбе с полузащитником соперника Тимофеем Калачевым, наступив ему на ногу и сбив его.
– Момент требует дополнительного просмотра для того, чтобы понять, в какой точке находился судья, – говорит Будогосский. – Если арбитр находился в рекомендованной позиции, с которой он физически не мог видеть эпизод – это одна ситуация и одна оценка. Если находился в неправильной позиции – ситуация и оценка совершенно другая. Потому что общего плана в трансляции я пока не видел, только из-за ворот. А судья за воротами не находился.
– Ваша оценка – это пенальти?
– Пока не буду говорить. Говорю сейчас о качестве принятого решения – оно зависит от того, где находился судья. (Сергей ЕГОРОВ)
alexway.67
barbos-68 То есть,если судья ни хрена не видит ,но в рекомендованной позиции,то всё о кей?..........А если судья в правильной позиции, все видит и не свистит, значит сломался свисток. Судья не виновен. Свободу Еськову
20:55
alexway.67
Как в фильме. Когда Будогосский говорит, такое впечатление, что он бредит.
20:52
barbos-68
Они извиняются один раз в сезон,квота такая--матч Амкар-Арсенал эту квоту исчерпал
20:52
barbos-68
То есть,если судья ни хрена не видит ,но в рекомендованной позиции,то всё о кей?
20:47
3к
кони будут чемпионами. у паровозиков опыта маловато, поплывут, ей-ей
20:36
Kontaktnik47
Andrew Arshavin 180 лет РЖД надо же достойно отметить. Еще в прошлом году говорили, что чемпионство Локо запланировано. Ну да игры нет у немытых,Судья в их ворота пенки не ставит,Но они должны быть чемпионы они лучше всех,А если будет не так То ЛОКО все купил и проплатил,ЛОГИКА ОДНАКО)
20:05
Дон_Румата
Во-первых, пенальти был совсем не очевидный, во всяком случае, с точки, откуда велась трансляция. Пенальти был очевидным только с ракурса "из-за лицевой". Во-вторых, если судья не видел нарушения, то свистеть и не должен был - всё верно. В-третьих Будогосский правильно сказал: если судья находился в неправильной позиции и не видел - то получит леща потом; если же он находился в правильной позиции и НЕ ВИДЕЛ, то есть, не мог увидеть - то какие к нему могут быть претензии?
20:00
Thomas_Boy_
КолобокКолобков Какая-то изворотливая жаба...Ну вот человеку голову отрубили и спрашивают этого чудика - как вы считаете, отрубили человеку голову или нет ? И он начинает- ну вот это с какой стороны посмотреть... ___________ Ну так правильно. Может, человеку не голову отрубили, а туловище? Тут смотря с какой стороны посмотреть.
20:00
КолобокКолобков
Какая-то изворотливая жаба...Ну вот человеку голову отрубили и спрашивают этого чудика - как вы считаете, отрубили человеку голову или нет ? И он начинает- ну вот это с какой стороны посмотреть...Эпизод в сегодняшнем матче на редкость однозначный. Ну как можно не увидеть здесь пенальти??? Ладно, $удья мог "не заметить", но когда спрашивают самого чудика- был пеналь или нет- **– Пока не буду говорить. **(с). Это полностью характеризует российское судейство(((
19:38
садко
То что сказал Будогосский похож на бред выжившего из ума старого дедушки. Причем здесь где находился судья ( хоть на трибуне), главное правильное принятие решений.А в этом эпизоде Еськов однозначно принял неправильное решение повлиявшее на результат так что оценка должна быть только ДВОЙКА. Будогосскому в очередной раз придется извиняться перед пострадавшим клубом из за неквалифицированного судейства своего подчиненного.
19:32
letmebetomorrow
Тоесть ситуация такая, что корпоративная этика в целом не даёт возможности сказать, что пенальти был и реф ошибся, но при этом шило в попе не даёт просто молча сидеть и работать над улучшением качества судейства - нудно обязательно что бы в сэ опубликовали, очередное сотрясание воздуха.
19:29
Kupservas
Пенсионер наверное сам не понял, что сказал... В общем решил заволокитить момент.
19:03
nefanat
Вся страна видела, Будгосский не видел...
19:00
Slim Taller
Пенальти очевидный,арбитр ошибся.
18:51
Andrew Arshavin
180 лет РЖД надо же достойно отметить. Еще в прошлом году говорили, что чемпионство Локо запланировано.
18:50
sadtol
странно глаголет...пенальти должен быть...а если судья неправильно выбрал позицию, то ему оценка 2, если позиция была правильной , то ему оценка 1(кол)
18:49
Venalainen
ВАР!) и проблемы минимизируются
18:49
shpasic
пока не придумал отмазку - говорить не буду.
18:46
марк де фоссен
Tribunal Z-странная логика у Червя.))) В матче с участием Зенита не ставят пенальти в его ворота,а виноват в этом Локомотив?)
18:44
ЗЮК~
Tribunal Z,ты жалок,как и Манчини.Зенит не наиграл даже на ничью.Ростов должен был отгружать три и спокойно доигрывать матч.Требуйте переигровки.
18:39
jano
Бессовестный мужик.
18:37
Markonie
давно пора повторы вводить, чтобы не слушать как разные Будогосские умничают.
18:34
П_о_в_а_р
ПЕИГРОФФФКААА!!!!!!!!!!!!!!
18:29
King's Bounty RND
Thomas_Boy_ Успокойте беднягу Трибунала.) _____________ Он даст Будде свой парабеллум !
18:27
Tribunal Z
Да таких пенальти в каждой игре по штук пять бывает в игре встречается и что всем их ставить? Игровой момент, 50 на 50
18:25
Thomas_Boy_
Успокойте беднягу Трибунала.)
18:22
Shalom russkiy
Пенальти не было, это очевидно из протокола игры. А вот почему его не было, вот на какой вопрос бесстыжий Будогосский должен ответить.
18:21
Al Rains
Но все видели, что был
18:21
Tribunal Z
rohkea тянут локо! видимо в текущем сезоне его очередь стать чемпионом))) Хоть бы один раз этих козлов за фактом поймали, всё ведь бестолку. Вон сколько говорили когда Спартак купил несколько игроков Зенита и вратаря Березовского в 1996 году в матче на Петровском чтобы играть за "Золотой матч" с Аланией. Однако все знают и просто молчат везде и во всех газетах тишина и в судах тоже движухи нет. Всё заглохло, хотя все это знают.
18:19
Tribunal Z
Flamenco Будогосский не скажет пока взятки не дадут! Козел===== Пока по рукам и по шее не дадут, а потом просто тихо назначат другого.
18:15