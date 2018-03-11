Андрей Будогосский: "Был ли пенальти в ворота "Зенита"? Пока не буду говорить"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил спорный момент в матче 22-го тура чемпионата России "Ростов" – "Зенит" (0:0). В одном из эпизодов матча защитник питерцев Миха Мевля в своей штрафной площади нарушил правила в борьбе с полузащитником соперника Тимофеем Калачевым, наступив ему на ногу и сбив его.

– Момент требует дополнительного просмотра для того, чтобы понять, в какой точке находился судья, – говорит Будогосский. – Если арбитр находился в рекомендованной позиции, с которой он физически не мог видеть эпизод – это одна ситуация и одна оценка. Если находился в неправильной позиции – ситуация и оценка совершенно другая. Потому что общего плана в трансляции я пока не видел, только из-за ворот. А судья за воротами не находился.

– Ваша оценка – это пенальти?

– Пока не буду говорить. Говорю сейчас о качестве принятого решения – оно зависит от того, где находился судья. (Сергей ЕГОРОВ)

Еськов не назначил пенальти в ворота "Зенита"