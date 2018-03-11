Еськов не назначил пенальти в ворота "Зенита"

Момент с падением Тимофея КАЛАЧЕВА в штрафной "Зенита".

На 62-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Ростов" – "Зенит" серьезную ошибку допустил арбитр Алексей Еськов, не назначивший пенальти в ворота гостей.

В том эпизоде зенитовский защитник Миха Мевля в своей штрафной площади нарушил правила в борьбе с Тимофеем Калачевым, наступив ему на ногу и сбив его. (Александр БОБРОВ)