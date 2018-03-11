Еськов не назначил пенальти в ворота "Зенита"

На 62-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Ростов" – "Зенит" серьезную ошибку допустил арбитр Алексей Еськов, не назначивший пенальти в ворота гостей.
В том эпизоде зенитовский защитник Миха Мевля в своей штрафной площади нарушил правила в борьбе с Тимофеем Калачевым, наступив ему на ногу и сбив его. (Александр БОБРОВ)
ATA
еськов - трусливая и продажная твапь
16:23
ненавистник_политпроектов
сколько лет голубое топливо вбухивает несметное бабло в этот недоклуб в голубой форме из города с именем Пети, а они даже чемпионами России не могут стать ))))
16:22
ladafan
наступил конечно, но калач подпрыгнул будто лягушка взорвалась, не гоже так мужикам.....
16:21
werder63
Какие ЕЩЕ нарушения нужны, чтобы назначить ИМ пенальти?? Ответ судей: в РФПЛ - НИКАКИЕ, нашему Зениту ВОООБШЕ ставить не имеем права!))) PS: купите Манчини игроков! Некем с самим Ростовом сыграть! Такой великий тренер, а НОЛЬ ударов в створ ворот))))))
16:20
boxboris
будоёбского в топку
16:20
gtikhon
ха-ха расскажите это Спартаку
16:20
rrr999
Будогосский - извиняюсь за то что приношу вред российскому футболу.
16:19
Schnupphase
А куда он денется. Уже было заранее уплачено. ))
16:14
баламошка
6-0 по ударам в створ в пользу Ростова! + судейка Еськов не назначил чистый пеналь за фол на Калачёве! Позорище политпроектное!
16:13
bond1951
как всегда зассал.......................
16:13
КолобокКолобков
Надеюсь при видео повторах даже самые продажные судьи в такой ситуации будут вынуждены ставить пенальти. Я кстати помню давнишний матч Торпедо ЗиЛ-Динамо на кубок. Так вот там в серии послематчевых пенальти судья дважды заставлял зиловца перебивать, пока динамовский вратарь не отбил...Так что после повторов все эти Еськовы будут условный Ростов заставлять перебивать до тех пор, пока вратарь условного Зенита не отобьёт...Россию видимо даже повторы не спасут.
16:13
toxa-rv@list
Опять Будогорсскому извиняться... у него так извинялки не хватит, с такими судейками.
16:13
waleriy
А кто бы сомневался, работа с судьями Газпрома дают результаты. В следующем матче плаксы продолжат плакаться
16:13
NRG
Где статья Катастрофа в Ростове?
16:05
SSergey
Жаль ростовчан, по игре они заслужили победы, но судья не раз занимал позицию питерского клуба.
16:04
Дед Андрей
Но все-таки футбола было больше! А с Зенитом уже года три как все ясно!
16:03
Edmundo.Baldivieso
Mikeroft, а причем тут Гацкан?
16:01
Дед Андрей
Мешков уже был(Ростов-ЦСКА 1:1, последний матч сезона 2014/15). Пенальти 100 процентов! Зря Тимоха так сильно подпрыгнул, надо было просто упасть!
16:01
Edmundo.Baldivieso
"Зенит" так будут судить и при видеоповторах. Просто, они не смогут храниться дольше пяти секунд)))
16:01
Mikeroft
Гацкан специально подсунул ногу под Мевлю. Пересмотрите видео.
16:00
alex-ls
Вилков, Еськов... Остался еще Мешков
15:57
Captain
Ай-ай-ай-ай-ай! Вы меня поняли?! Плачини - Ваш выход!
15:56
Gizza196
Ничего удивительного...
15:56
4rfv5tgb
Коммент СЭ до матча: "при судействе Алексея Еськова "Ростов" до сих пор не выиграл ни в одном из 8 проведенных матчей (из них 4 - на своем поле). "Зенит" же из 10 своих выездных матчей с участием Еськова в 9 добился побед и лишь 1 свел вничью." Стабильность -признак мастерства!
15:56
Вольдемар уральский
ничего необычного, все как всегда с зеней
15:56
shpasic
читалось))
15:51