"Амкар" может переехать либо в Нижний Новгород, либо в Калининград

По информации "СЭ", до старта чемпионата пермский "Амкар" может переехать в другой город.
По данным "СЭ", речь идет о Нижнем Новгороде и Калининграде. "Амкар" получил лицензию на следующий сезон, однако средств на содержание команды недостаточно. В этих условиях клуб может быть продан - сумму сделки источники "СЭ" оценивают в миллиард рублей. Владельцем клуба может стать одна из российских нефтяных компаний. (Сергей ЕГОРОВ)
СЕРЖАНТ76
Вообще АмКар -это аммиак и карбонит. И как будет называться после переезда?
17:33
Dzaga
А как клуб получил лицензию если у него недостаточно средств на содержание? Закрывайте тогда кружок свой, не надо свои проблемы перекидывать на бюджет другого города)
17:21
rusfed 2.0
Ну это явно Мутко замутил. Построенные стадионы нужно оправдать
17:20
kolan
Если в Калининград, то можно переименовать в АмКал
17:20
Красно-белый навсегда
Тогда давайте в Сочи - там пока нет толком команды, а стадион простаивает)
17:18
Thomas_Boy_
"Олимпиец" - это в память о сочинской Олимпиаде. А в память о ЧМ "Амкар" надо в "Чемпионатомировец" переименовать.
17:17
Zwolle
Да и в Нижнем есть "Олимпиец". Тут же идёт судорожный процесс задействования всех стадионных новоделов, именно на это нацелено всё перераспределение клубов в дивизионах.
17:12
grroznyi85
Шо, опять? (с)
17:10
Русский
В Калининграде так-то Балтика есть. Зачем ещё один клуб?
17:08
Thomas_Boy_
Если в НН переедет, надо переименовывать.
17:07