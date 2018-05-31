17:01 | Футбол — РФПЛ

"Амкар" может переехать либо в Нижний Новгород, либо в Калининград

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По информации "СЭ", до старта чемпионата пермский "Амкар" может переехать в другой город.

По данным "СЭ", речь идет о Нижнем Новгороде и Калининграде. "Амкар" получил лицензию на следующий сезон, однако средств на содержание команды недостаточно. В этих условиях клуб может быть продан - сумму сделки источники "СЭ" оценивают в миллиард рублей. Владельцем клуба может стать одна из российских нефтяных компаний. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (10)
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СЕРЖАНТ76

Вообще АмКар -это аммиак и карбонит. И как будет называться после переезда?

17:33

Dzaga

А как клуб получил лицензию если у него недостаточно средств на содержание? Закрывайте тогда кружок свой, не надо свои проблемы перекидывать на бюджет другого города)

17:21

rusfed 2.0

Ну это явно Мутко замутил. Построенные стадионы нужно оправдать

17:20

kolan

Если в Калининград, то можно переименовать в АмКал

17:20

Красно-белый навсегда

Тогда давайте в Сочи - там пока нет толком команды, а стадион простаивает)

17:18

Thomas_Boy_

"Олимпиец" - это в память о сочинской Олимпиаде. А в память о ЧМ "Амкар" надо в "Чемпионатомировец" переименовать.

17:17

Zwolle

Да и в Нижнем есть "Олимпиец". Тут же идёт судорожный процесс задействования всех стадионных новоделов, именно на это нацелено всё перераспределение клубов в дивизионах.

17:12

grroznyi85

Шо, опять? (с)

17:10

Русский

В Калининграде так-то Балтика есть. Зачем ещё один клуб?

17:08

Thomas_Boy_

Если в НН переедет, надо переименовывать.

17:07

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