"Амкар" может переехать либо в Нижний Новгород, либо в Калининград

По информации "СЭ", до старта чемпионата пермский "Амкар" может переехать в другой город.

По данным "СЭ", речь идет о Нижнем Новгороде и Калининграде. "Амкар" получил лицензию на следующий сезон, однако средств на содержание команды недостаточно. В этих условиях клуб может быть продан - сумму сделки источники "СЭ" оценивают в миллиард рублей. Владельцем клуба может стать одна из российских нефтяных компаний. (Сергей ЕГОРОВ)