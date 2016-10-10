17:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Алексей Николаев: "Иностранные арбитры в России? Отношусь к этому не с лучшей стороны"

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Исполняющий обязанности председателя Департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев отметил, что он отрицательно относится к практике приглашения иностранных арбитров на матчи чемпионата России. Ранее с подобным предложением выступил глава РФС Виталий Мутко.

– Глава РФС говорил, что можно попробовать вернуться к практике приглашения на матчи чемпионата России иностранных судей. Ваше мнение, как действующего арбитра?

– Отношусь к этому не с лучшей стороны. Мое твердое убеждение, что эти игры должны обслуживать отечественные судьи. У нас достаточно сильных ребят, которые способны работать на высоком уровне. Можете представить, что человек всю жизнь мечтает отсудить, к примеру, матч "Спартак" – ЦСКА, а у его такой возможности лишают, приглашая иностранца. (Сергей АСТАХОВ)

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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zema1905

Иностранных арбитров приглашать на игры в Санкт-Петербург и Грозный,где часто не довольны судейством.

19:23

Фимак

Как же можно добровольно отказаться от халявы!

18:46

TooM

Иностранные арбитры в России - ЛЕГКО!!!!!!!!!!!!!!!!! да и дешевле, средненький арбитр из италии или испании и той же германии лучше наших.

18:27

Slim Taller

Тем не менее,когда было нужно.то и на царство варяга пригласили.Если вы так мечтаете судить матч ЦСКА - Спартак,ну так судите его,а не превращайте в безобразие.

18:09

Лохматый

Можете представить, человек всю жизнь мечтал играть в РФПЛ, а его такой возможности лишают, приглашая профессиональных футболистов...

18:05

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