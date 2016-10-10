Алексей Николаев: "Иностранные арбитры в России? Отношусь к этому не с лучшей стороны"

Исполняющий обязанности председателя Департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев отметил, что он отрицательно относится к практике приглашения иностранных арбитров на матчи чемпионата России. Ранее с подобным предложением выступил глава РФС Виталий Мутко.

– Глава РФС говорил, что можно попробовать вернуться к практике приглашения на матчи чемпионата России иностранных судей. Ваше мнение, как действующего арбитра?

– Отношусь к этому не с лучшей стороны. Мое твердое убеждение, что эти игры должны обслуживать отечественные судьи. У нас достаточно сильных ребят, которые способны работать на высоком уровне. Можете представить, что человек всю жизнь мечтает отсудить, к примеру, матч "Спартак" – ЦСКА, а у его такой возможности лишают, приглашая иностранца. (Сергей АСТАХОВ)