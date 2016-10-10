Алексей Николаев: "Иностранные арбитры в России? Отношусь к этому не с лучшей стороны"

Исполняющий обязанности председателя Департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев отметил, что он отрицательно относится к практике приглашения иностранных арбитров на матчи чемпионата России. Ранее с подобным предложением выступил глава РФС Виталий Мутко.
– Глава РФС говорил, что можно попробовать вернуться к практике приглашения на матчи чемпионата России иностранных судей. Ваше мнение, как действующего арбитра?
– Отношусь к этому не с лучшей стороны. Мое твердое убеждение, что эти игры должны обслуживать отечественные судьи. У нас достаточно сильных ребят, которые способны работать на высоком уровне. Можете представить, что человек всю жизнь мечтает отсудить, к примеру, матч "Спартак" – ЦСКА, а у его такой возможности лишают, приглашая иностранца. (Сергей АСТАХОВ)
zema1905
Иностранных арбитров приглашать на игры в Санкт-Петербург и Грозный,где часто не довольны судейством.
19:23
Фимак
Как же можно добровольно отказаться от халявы!
18:46
TooM
Иностранные арбитры в России - ЛЕГКО!!!!!!!!!!!!!!!!! да и дешевле, средненький арбитр из италии или испании и той же германии лучше наших.
18:27
Slim Taller
Тем не менее,когда было нужно.то и на царство варяга пригласили.Если вы так мечтаете судить матч ЦСКА - Спартак,ну так судите его,а не превращайте в безобразие.
18:09
Лохматый
Можете представить, человек всю жизнь мечтал играть в РФПЛ, а его такой возможности лишают, приглашая профессиональных футболистов...
18:05