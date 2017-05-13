Александр Тарханов: "Арапов в "старте"? Состояние Заболотного неудовлетворительное"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил возвращение в состав после травмы полузащитника Эрика Бикфалви. Специалист подчеркнул, что его команда всегда играет на победу.

– Бикфалви выйдет на поле, а в остальном – все на местах, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Тарханов. – Выход Арапова? Заболотный неудачно сыграл с "Крыльями" (1:3), состояние немного неудовлетворительное, решили вратаря поменять.

Мы в каждом матче играем на победу. Когда-то получается, когда-то – нет. Недавно хорошо получалось, но сломалось после матча с "Зенитом" (0:2). Но сегодня тоже будем играть на победу.

Трансляция матча "Урал" – "Краснодар"