Александр Самедов: "Не ожидал спада у "Зенита", но и не удивлен"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в эфире телеканала "Россия-24" отметил, что в первом круге чемпионата России ни одна команда не удивила его своей игрой. Однако футболист отметил выступление бывшего клуба – "Локомотива", который вышел на первое место в таблице.

– Не ожидал, что у "Зенита" начнется спад, но и не удивлен этому, – сказал Самедов. – Ни у одной команды не получится ровно пройти весь чемпионат. Есть взлеты и падения. У "Зенита" как раз этот этап. "Локо"? Хорошие результаты с прямыми конкурентами можно объяснить тем, что команда умеет играть на контратаках.

Никто в первом круге не удивил своей игрой. У Семина хорошая команда, набирает очки, идет на первом месте. Особенно сейчас, когда конец года, погода плохая, нужно включать моральные силы.