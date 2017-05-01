Александр Григорян: "Я совершил небольшую ошибку, приехав в Краснодар в день игры"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после матча 26-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:0) отметил, что его команде не удалось выполнить план на игру. Специалист подчеркнул, что в обороне махачкалинцы сыграли лучше, чем в атаке.

– План на игру нам совсем не удалось реализовать, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Григорян. – Все-таки, я допустил небольшую ошибку, приехав в день игры. Мы немного затратили на дорогу, но даже эти 4-5 часов не позволили до конца восстановиться. Отсюда и инертные действия в атаке.

Что касается обороны, то "Краснодар" играет как никто другой в России. Такой стиль игры был еще при Кононове, и сравнить их в России не с кем. Против них сложно обороняться, но в их атаках есть определенные закономерности, которые мы постарались учесть. Многое в защите у нас получилось, но не без доли везения, потому что у хозяев поля были голевые моменты.

Трансляция матча "Краснодар" – "Анжи" //

Александр Григорян: "Анжи" хочет выбраться из этого дерьма"