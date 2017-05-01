17:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Григорян: "Анжи" хочет выбраться из этого дерьма"

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Главный тренер "Анжи" Александр Григорян в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против "Краснодара" подчеркнул, что команда в хорошем состоянии подходит к предстоящей встрече. Специалист отметил, что задача коллектива – покинуть нижнюю часть турнирной таблицы.

– Игра "Анжи" в матче против "Зенита" (1:1 в Санкт-Петербурге в 22-м туре) – образец того, как играть против топ-клуба?

– Топ-клуба?! Не понимаю этого. А мы тогда кто?! Аутсайдеры, в вашем понимании?!

– Вы – команда, находящаяся в нижней части турнирной таблицы.

– Ну, значит, наш шанс в том, что мы в нижней части турнирной таблицы, и хотим вылезти из этого дерьма.

– Каков тактический план на предстоящую игру?

– Я же не буду вам тактический план на матч рассказывать. Шаблонный? Я не привык к шаблонам.

– В каком состоянии команда подходит к матчу?

– В "вандефульном" (подразумевается wonderful, с английского – прекрасный. – Прим. "СЭ")!

Напомним, что матч "Краснодар" – "Анжи" состоится сегодня, 1 мая, начало – в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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alex-ls

ну хоть веселит народ, как гамула, тоже плюс

18:49

Batistuta 9

Толк от него точно есть. Анжи некоторые матчи играет на достойном уровне. Пример игра с зенитом. Да вот и сейчас с Краснодаром очень хорошо смотрятся

18:47

ddddd

столько апломба а толку ноль от такого специалиста

18:19