Александр Григорян: "Анжи" хочет выбраться из этого дерьма"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против "Краснодара" подчеркнул, что команда в хорошем состоянии подходит к предстоящей встрече. Специалист отметил, что задача коллектива – покинуть нижнюю часть турнирной таблицы.
– Игра "Анжи" в матче против "Зенита" (1:1 в Санкт-Петербурге в 22-м туре) – образец того, как играть против топ-клуба?
– Топ-клуба?! Не понимаю этого. А мы тогда кто?! Аутсайдеры, в вашем понимании?!
– Вы – команда, находящаяся в нижней части турнирной таблицы.
– Ну, значит, наш шанс в том, что мы в нижней части турнирной таблицы, и хотим вылезти из этого дерьма.
– Каков тактический план на предстоящую игру?
– Я же не буду вам тактический план на матч рассказывать. Шаблонный? Я не привык к шаблонам.
– В каком состоянии команда подходит к матчу?
– В "вандефульном" (подразумевается wonderful, с английского – прекрасный. – Прим. "СЭ")!
Напомним, что матч "Краснодар" – "Анжи" состоится сегодня, 1 мая, начало – в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча
alex-ls
ну хоть веселит народ, как гамула, тоже плюс
18:49
Batistuta 9
Толк от него точно есть. Анжи некоторые матчи играет на достойном уровне. Пример игра с зенитом. Да вот и сейчас с Краснодаром очень хорошо смотрятся
18:47
ddddd
столько апломба а толку ноль от такого специалиста
18:19