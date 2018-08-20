17:21 | Футбол — РПЛ

Александр Егоров: "Если у Ари нет доказательств, пусть не балаболит своим языком"


Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в жесткой форме ответил форварду "Краснодара" Ари. Форвард получил прямую красную карточку после удара головой в лицо Самюэля Жиго в матче 4-го тура чемпионата России против "Спартака"​ (0:1). После этого он назвал судейство позором для российского футбола.

- Если у Ари есть доказательства – пусть докажет. А если нет, то пусть не балаболит своим языком, - сказал Егоров. - Ему еще ответ держать перед КДК и, возможно, комитетом по этике. Могу охарактеризовать эту ситуацию, как укус комара, но москит уже убит. Прихлопнул и больше не хочу возвращаться. (Андрей СИЗЯКИН)

Полностью интервью Егорова

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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