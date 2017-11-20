Алан Агузаров: "Контракт Ташаева с "Динамо"? В переговоры стал лезть абсолютно некомпетентный человек..."

Алан Агузаров, менеджер, оказывающий юридическое сопровождение полузащитнику "Динамо" Александру Ташаеву, рассказал "СЭ", как обстоит дело с продлением контракта хавбека с бело-голубыми. Нынешнее соглашение 23-летнего футболиста с москвичами рассчитано до 31 мая 2018 года. В этом сезоне Ташаев провел за "Динамо" 15 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

– Месяц назад вы говорили, что переговоры с "Динамо" по новому контракту Ташаева вступили в начальную стадию. Есть ли новости?

- Да, с момента начала переговоров прошел уже месяц, все это время с руководством "Динамо" мы находимся в постоянном диалоге, но на данный момент договор не подписан.

– Почему?

– Практически все ключевые аспекты с руководством клуба были уже согласованы, но затем появился третий человек из структуры "Динамо", абсолютно некомпетентный, чьей роли в клубе, как я вижу, не понимает никто. Как мне кажется, именно из-за него договор до сих пор не подписан.

– "Динамо" – по-прежнему приоритет для Ташаева?

– Да, я повторюсь еще раз, "Динамо" приоритет для Саши, именно поэтому до сегодняшнего дня я не вступал в переговоры по нему ни с одним другим клубом. Но с 1 декабря, мы имеем право уже не только вести переговоры с другим возможным работодателем, но и заключить предварительный контракт. Повторюсь, в первую очередь из-за пожеланий самого игрока, этот вариант крайний и на данный момент всего лишь просто возможен в теории.

– Вы говорили, что к Ташаеву есть интерес со стороны бельгийского и испанских клубов. Он сохранился?

– Да и это все не на уровне слухов, лично мне звонили из двух клубов. К Александру есть интерес, но я не хочу загружать на данный момент лишней информацией и себя, и его. Кстати, интерес есть и в России, но, опять-таки, называть сегодня клубы – это не совсем профессионально с моей стороны.

– Можете спрогнозировать, чем в итоге закончатся переговоры с "Динамо"?

– Мое мнение – несмотря на определенные сложности, до 1 декабря мы все-таки подпишем контракт. Самое главное в этой всей истории лично для меня, повторюсь, – это желание Саши остаться в родном клубе. По всем ключевым аспектам определенное понимание с обеих сторон имеется, руки никто никому не выкручивает. А вот лишние люди со стороны самого же клуба добавляют лишь негатива и только оттягивают решение данной ситуации. (Виталий АЙРАПЕТОВ)