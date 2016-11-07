Аксель Витсель: "Рано или поздно я перейду в "Ювентус"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель уверен, что рано или поздно он окажется в "Ювентусе". Игрок добавил, что ему приятно внимание со стороны такой команды. Ранее "Зенит" предложил 27-летнему хавбеку новый договор, однако Витсель ответил отказом, поскольку рассчитывает покинуть команду в январе или следующим летом в качестве свободного агента.

– Приятно слышать, что мной интересуется такой клуб, как "Ювентус", - приводит портал rtbf слова Витселя. – Стану ли я игроком туринского клуба? Рано или поздно это случится, но когда именно – в январе или летом - я не знаю.

Витсель был в шаге от перехода в "Ювентус" в последние дни летнего трансферного окна в нынешнем сезоне, однако в последний момент "Зенит" оставил бельгийского полузащитника в команде. Сообщается, что клуб из Санкт-Петербурга планирует выручить за продажу Витселя не менее 6 миллионов евро. Контракт бельгийца с "Зенитом" истекает в июне 2017 года.