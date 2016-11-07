Аксель Витсель: "Рано или поздно я перейду в "Ювентус"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель уверен, что рано или поздно он окажется в "Ювентусе". Игрок добавил, что ему приятно внимание со стороны такой команды. Ранее "Зенит" предложил 27-летнему хавбеку новый договор, однако Витсель ответил отказом, поскольку рассчитывает покинуть команду в январе или следующим летом в качестве свободного агента.
– Приятно слышать, что мной интересуется такой клуб, как "Ювентус", - приводит портал rtbf слова Витселя. – Стану ли я игроком туринского клуба? Рано или поздно это случится, но когда именно – в январе или летом - я не знаю.
Витсель был в шаге от перехода в "Ювентус" в последние дни летнего трансферного окна в нынешнем сезоне, однако в последний момент "Зенит" оставил бельгийского полузащитника в команде. Сообщается, что клуб из Санкт-Петербурга планирует выручить за продажу Витселя не менее 6 миллионов евро. Контракт бельгийца с "Зенитом" истекает в июне 2017 года.
adamantane'
Звучит как угроза)))
22:49
dominels.ru
адын рупь писят копеек - это его реальная стоимость, и вообще не понимаю за что было заплачено 40 лям изначально )))
22:26
доктор Коновалов
Кстати, в игре с Тереком он играл ооочень неплохо на фоне выдающихся Кокорин, Дзюбы и Анюкова)
22:25
доктор Коновалов
Адуван уйдёт за 1 руб.50 коп .)))
22:24
Митяй Антибомж
А бомжи вообще умиляют )) В своё время не стали выставлять за Одувана адекватную цену (10-15), а теперь рады бы уже хоть какую-то копейку выручить за это недоразумение, но дураков нет ))
22:19
Митяй Антибомж
Ха-ха-ха )) Особенно с такой игрой как в матче с Тереком )) Разве что бесплатно на лавку возьмут. И то избавятся при первой возможности. Да и контракт нормальный не предложат. Хотя бабок он уже срубил ))
22:17
SP2
А то вчера уж прямо призрак халко-боашевского Зенита возник - пыхтит, пыжится, бьет, лезет на троих - а толку ноль - штанги либо вратарь.
22:15
SP2
Лучше бы рано. Чем атаки тормозить, да с 2-з метров во вратаря быть как вчера! 3 раза во вратаря, один раз в штангу. И ещё кто-то Кержакова ругает? Да Чухлов и то с 2-х метров чаще попадал в ворота, чем Витсель!
22:10
serzheo
Ой, да иди уже, достал. Незаменимый что ли? Интересно, Ювентус в курсе, что ты не видишь поле и передерживаешь мяч? Гол Тереку чудом забили. Ему говорят отдай, нет он лезет на толпу. Давай, до свидания.
22:08
SPFAN
Зимой давай перебирайся
21:51