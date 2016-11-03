Витсель отказался продлевать контракт с "Зенитом"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель отказался продлевать контракт с клубом. Как сообщает Sportmediaset, петербургский клуб предложил 27-летнему хавбеку новый договор, однако Витсель ответил отказом, поскольку рассчитывает покинуть команду в январе или следующим летом в качестве свободного агента.
Интерес к Витселю проявляет "Ювентус", который попытается приобрести его в январе или подписать после окончания контракта. В "Зените" бельгиец играет с 2012 года, когда покинул "Бенфику".
вперёд Спартак!
Не могут совестливые футболисты, даже за большие деньги в контракте, спокойно смотреть, как им откровенно подсуживают в РФПЛ в 9 из 10 матчей. Зато Дзюба теперь навечно сине-бело-ГОЛУБОЙ!)))))))))))))
22:03
King's Bounty IIII
На вырученные деньги пусть поле нормальное сделают...
22:01
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
П_о_в_а_р, очень смешная шутка! очень. правда.
21:52
Урфин Джюс
Да ладно, что вы набросились... парень просто хочет играть в футбол...
21:39
foreverCSKAforever
Раз, два, три. Зенитушка, считай барыши!
21:38
krasnoyar
Нормальные деньги. Посмотрите какие цены на рынке. Мир сошел с ума. Муса 25 млн. абсурд. А Витсель поприличнее будет. Стержневой системообразующий игрок. Жаль если бесплатно уйдет.
21:32
740
ему надо уйти свободным агентом, чтобы митрофанутых кинули ещё раз на бабки...
21:31
П_о_в_а_р
Правильно. Лучше в Спартак.
21:30
SerVent
bond1951 дак его за ноль евриков ювентус подберет ноль то он стоит чоуж...
21:28
bond1951
средний игрок за неоправдано большие бабосы
21:22
infeneon
MAYERICK А чего вы на Миллера стрелки переводите? Вы сами просрав 50 лямов тоже ведь скажите что оно того стоило и прочую чушь которую будут говорить участники распила.. ой зенита.
21:21
infeneon
shpasic да, примерно прикинул и главное никто не говорит про офигенный менеджмент митрофаныча
21:19
КолобокКолобков
Ювентусу он не уперся даром, хватит чушь писать ...
21:16
MAYERICK
infeneon Нормально так он обошелся Зениту, по 15 лямов в год. Плюну в лицо тому кто скажет что он того стоил. __________________________________________________________________________ Набеоись смелости, запишись на прием к Миллеру и исполни "робин гутенок" - а потом все посмотрят сможешь ли "смельчачок" унести ноги....памперсы прикупи.....
21:12
shpasic
infeneon, это с учётом зп?
21:12
SSergey
Все предсказуемо.
21:11
infeneon
Нормально так он обошелся Зениту, по 15 лямов в год. Плюну в лицо тому кто скажет что он того стоил.
21:06