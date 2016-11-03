Витсель отказался продлевать контракт с "Зенитом"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель отказался продлевать контракт с клубом. Как сообщает Sportmediaset, петербургский клуб предложил 27-летнему хавбеку новый договор, однако Витсель ответил отказом, поскольку рассчитывает покинуть команду в январе или следующим летом в качестве свободного агента.

Интерес к Витселю проявляет "Ювентус", который попытается приобрести его в январе или подписать после окончания контракта. В "Зените" бельгиец играет с 2012 года, когда покинул "Бенфику".