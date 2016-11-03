20:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Витсель отказался продлевать контракт с "Зенитом"

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Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель отказался продлевать контракт с клубом. Как сообщает Sportmediaset, петербургский клуб предложил 27-летнему хавбеку новый договор, однако Витсель ответил отказом, поскольку рассчитывает покинуть команду в январе или следующим летом в качестве свободного агента.

Интерес к Витселю проявляет "Ювентус", который попытается приобрести его в январе или подписать после окончания контракта. В "Зените" бельгиец играет с 2012 года, когда покинул "Бенфику".

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КОММЕНТАРИИ (17)
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вперёд Спартак!

Не могут совестливые футболисты, даже за большие деньги в контракте, спокойно смотреть, как им откровенно подсуживают в РФПЛ в 9 из 10 матчей. Зато Дзюба теперь навечно сине-бело-ГОЛУБОЙ!)))))))))))))

22:03

King's Bounty IIII

На вырученные деньги пусть поле нормальное сделают...

22:01

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

П_о_в_а_р, очень смешная шутка! очень. правда.

21:52

Урфин Джюс

Да ладно, что вы набросились... парень просто хочет играть в футбол...

21:39

foreverCSKAforever

Раз, два, три. Зенитушка, считай барыши!

21:38

krasnoyar

Нормальные деньги. Посмотрите какие цены на рынке. Мир сошел с ума. Муса 25 млн. абсурд. А Витсель поприличнее будет. Стержневой системообразующий игрок. Жаль если бесплатно уйдет.

21:32

740

ему надо уйти свободным агентом, чтобы митрофанутых кинули ещё раз на бабки...

21:31

П_о_в_а_р

Правильно. Лучше в Спартак.

21:30

SerVent

bond1951 дак его за ноль евриков ювентус подберет ноль то он стоит чоуж...

21:28

bond1951

средний игрок за неоправдано большие бабосы

21:22

infeneon

MAYERICK А чего вы на Миллера стрелки переводите? Вы сами просрав 50 лямов тоже ведь скажите что оно того стоило и прочую чушь которую будут говорить участники распила.. ой зенита.

21:21

infeneon

shpasic да, примерно прикинул и главное никто не говорит про офигенный менеджмент митрофаныча

21:19

КолобокКолобков

Ювентусу он не уперся даром, хватит чушь писать ...

21:16

MAYERICK

infeneon Нормально так он обошелся Зениту, по 15 лямов в год. Плюну в лицо тому кто скажет что он того стоил. __________________________________________________________________________ Набеоись смелости, запишись на прием к Миллеру и исполни "робин гутенок" - а потом все посмотрят сможешь ли "смельчачок" унести ноги....памперсы прикупи.....

21:12

shpasic

infeneon, это с учётом зп?

21:12

SSergey

Все предсказуемо.

21:11

infeneon

Нормально так он обошелся Зениту, по 15 лямов в год. Плюну в лицо тому кто скажет что он того стоил.

21:06

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