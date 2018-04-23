"Ахмат" впервые обыграл "Спартак" в Москве

"Ахмат" в матче 27-го тура чемпионата России в первый раз в истории добился победы над "Спартаком" (3:1) в Москве.
В девяти предыдущих встречах грозненцы смогли набрать всего два очка. Более того, в понедельник игроки "Ахмата" забили красно-белым всего на один гол меньше, чем за предыдущие 810 минут. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи "Спартака" и "Терека"/"Ахмата" в Москве
|
Дата
|
Стадион
|
Тренер
|
Счет
|
Голы
|
01.05.2005
|
Лужники
|
Александр СТАРКОВ
|
3:0
|
Дедура, Бояринцев, Калиниченко
|
25.10.2008
|
Лужники
|
Микаэль ЛАУДРУП
|
3:1
|
Павленко, Баженов, Ковач – Кузьмичев
|
18.04.2009
|
Лужники
|
Микаэль ЛАУДРУП
|
2:0
|
Быстров, Веллитон
|
10.04.2010
|
Лужники
|
Валерий КАРПИН
|
2:1
|
Феррейра, в свои ворота, Веллитон - Асильдаров
|
10.04.2011
|
Лужники
|
Валерий КАРПИН
|
0:0
|
-
|
10.03.2013
|
Лужники
|
Валерий КАРПИН
|
3:1
|
Мовсисян-3 - Маурисиу
|
20.09.2014
|
Лужники
|
Мурат ЯКИН
|
1:1
|
Хурадо - Маурисиу
|
16.05.2016
|
Открытие Арена
|
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ
|
3:0
|
Боккетти, Мельгарехо, Промес
|
17.05.2017
|
Открытие Арена
|
Массимо КАРРЕРА
|
3:0
|
Глушаков-2, Промес
|
22.04.2018
|
Открытие Арена
|
Массимо КАРРЕРА
|
1:3
|
Луиз Адриану – Митришев, Исмаэл, Бериша
Итого: +7=2-1, мячи 19-7.
agei001
да,весь сезон играть,а в конце нас..ть
22:02 23 апреля
Никто62
Интересно было бы послушать Палыча.
21:47 23 апреля