21:40 23 апреля | Футбол — РФПЛ

"Ахмат" впервые обыграл "Спартак" в Москве

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"Ахмат" в матче 27-го тура чемпионата России в первый раз в истории добился победы над "Спартаком" (3:1) в Москве.

В девяти предыдущих встречах грозненцы смогли набрать всего два очка. Более того, в понедельник игроки "Ахмата" забили красно-белым всего на один гол меньше, чем за предыдущие 810 минут. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи "Спартака" и "Терека"/"Ахмата" в Москве

Дата

Стадион

Тренер

Счет

Голы

01.05.2005

Лужники

Александр СТАРКОВ

3:0

Дедура, Бояринцев, Калиниченко

25.10.2008

Лужники

Микаэль ЛАУДРУП

3:1

Павленко, Баженов, Ковач – Кузьмичев

18.04.2009

Лужники

Микаэль ЛАУДРУП

2:0

Быстров, Веллитон

10.04.2010

Лужники

Валерий КАРПИН

2:1

Феррейра, в свои ворота, Веллитон - Асильдаров

10.04.2011

Лужники

Валерий КАРПИН

0:0

-

10.03.2013

Лужники

Валерий КАРПИН

3:1

Мовсисян-3 - Маурисиу

20.09.2014

Лужники

Мурат ЯКИН

1:1

Хурадо - Маурисиу

16.05.2016

Открытие Арена

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ

3:0

Боккетти, Мельгарехо, Промес

17.05.2017

Открытие Арена

Массимо КАРРЕРА

3:0

Глушаков-2, Промес

22.04.2018

Открытие Арена

Массимо КАРРЕРА

1:3

Луиз Адриану – Митришев, Исмаэл, Бериша

Итого: +7=2-1, мячи 19-7.​

Спартак М – Ахмат

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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agei001

да,весь сезон играть,а в конце нас..ть

22:02 23 апреля

Никто62

Интересно было бы послушать Палыча.

21:47 23 апреля

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