"Ахмат" впервые обыграл "Спартак" в Москве

"Ахмат" в матче 27-го тура чемпионата России в первый раз в истории добился победы над "Спартаком" (3:1) в Москве.

В девяти предыдущих встречах грозненцы смогли набрать всего два очка. Более того, в понедельник игроки "Ахмата" забили красно-белым всего на один гол меньше, чем за предыдущие 810 минут. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи "Спартака" и "Терека"/"Ахмата" в Москве

Дата Стадион Тренер Счет Голы 01.05.2005 Лужники Александр СТАРКОВ 3:0 Дедура, Бояринцев, Калиниченко 25.10.2008 Лужники Микаэль ЛАУДРУП 3:1 Павленко, Баженов, Ковач – Кузьмичев 18.04.2009 Лужники Микаэль ЛАУДРУП 2:0 Быстров, Веллитон 10.04.2010 Лужники Валерий КАРПИН 2:1 Феррейра, в свои ворота, Веллитон - Асильдаров 10.04.2011 Лужники Валерий КАРПИН 0:0 - 10.03.2013 Лужники Валерий КАРПИН 3:1 Мовсисян-3 - Маурисиу 20.09.2014 Лужники Мурат ЯКИН 1:1 Хурадо - Маурисиу 16.05.2016 Открытие Арена Дмитрий АЛЕНИЧЕВ 3:0 Боккетти, Мельгарехо, Промес 17.05.2017 Открытие Арена Массимо КАРРЕРА 3:0 Глушаков-2, Промес 22.04.2018 Открытие Арена Массимо КАРРЕРА 1:3 Луиз Адриану – Митришев, Исмаэл, Бериша

Итого: +7=2-1, мячи 19-7.​