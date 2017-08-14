Агент Нойштедтера: "Спартак" готов заплатить 3 миллиона евро, но "Фенербахче" нужно 8"

Агент защитника "Фенербахче" Романа Нойштедтера подтвердил информацию о том, что в подписании контракта с игроком заинтересован "Спартак".
При этом представитель футболиста подчеркнул, что стамбульцы рассчитывают выручить за его переход не менее восьми миллионов евро. В свою очередь, крсно-белые готовы заплатить не более трех миллионов.
- Мы общались с "Фенербахче", который интересовался возможностью продать Нойштедтера за восемь миллионов евро, - приводит Ajansspor слова Эрджана. - "Спартак" рассматривает возможность подписания игрока, в том числе, потому что у нег российский паспорт. Но красно-белые готовы заплатить только три миллиона.
баламошка
За это дно - и лям много. Турки пусть идут в турецкую баню)
17:48
Millwall82
Турки, когда к 9 за Жулика, добавите еще 7? Мы русские такие, приедем к вам и разнесем все турецкие отели.
17:48