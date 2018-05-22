Агент: "Краснодар" хочет подписать Пападопулоса? Я никогда не контактировал с этим клубом"

Представитель защитника "Гамбурга" и сборной Греции Кирьякоса Пападопулоса Пол Куцоякос опроверг информацию о том, что его клиент может оказаться в "Краснодаре". Ранее издание Bild сообщило, что "быки" уже сделали первое предложение о покупке 26-летнего игрока, но оно не утроило немецкий клуб.

– "Краснодар" хочет подписать Пападопулоса? Я никогда не контактировал с этим клубом, – заявил Куцоякос.

В минувшем сезоне в чемпионате Германии Пападопулос провел 29 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу. Контракт игрока с "Гамбургом" рассчитан до 2020 года. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, оценивается в 7 миллионов евро. (Игорь НОВИКОВ)

Таблица переходов РФПЛ //

Все о чемпионате России по футболу - здесь