Адвокат Мамаева: "Подал аппеляцию. Рассчитываю, что Павел сможет выйти из тюрьмы до Нового года"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщил "СЭ", что сегодня подана апелляция на решение Тверского районного суда Москвы о продлении срока содержания футболиста под стражей до 8 февраля 2019 года.

Мамаеву, а также форварду "Зенита" Александру Кокорина​ и его брату Кириллу предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Сейчас все трое находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка".

– Сегодня подал апелляционную жалобу, – сказал Бушманов. – Ожидаю, что ее рассмотрят с положительным для нас итогом. Все основания для этого есть, и в жалобе они подробно приведены. Доводы, которые ранее суд положил в основу своего решения, не могут быть включены в конструкцию любого судебного акта, потому что основаны исключительно на голословных предположениях следствия, они объективно ничем не подтверждены.

– Ваша первая апелляция в октябре была отклонена, в этот раз шансов на удачный исход больше?

– За это время прошли существенные изменения в расследовании, оно находится на завершающем этапе. Все доказательства по данном делу закреплены. Следствию осталось фактически выполнить чисто технические функции. Даже если предположить, что Павел или другие участники дела могут как-то повилять на расследование, то это абсолютно невозможно. Сейчас обстоятельства, учитывавшиеся судами ранее, существенно изменились и должны получить другую оценку. Более того, мы ссылаемся на то, что предварительное расследование проводится неэффективно. Допускается процессуальная волокита, которая никак не должна сказываться на сроках содержания обвиняемых под стражей. Суд должен учитывать это. Рассчитываем, что до Нового года суд найдет время рассмотреть апелляционную жалобу и принять взвешенное и справедливое решение.

– В лучшем случае Павла могут освободить до праздников?

– Гарантировать этого никто не может. Рассчитываем, что совокупность указанных нами в жалобе данных учтут, и дадут Павлу возможность встретить Новый год с семьей, а не с сокамерниками.

Срок содержания Кокориных и Мамаева под стражей заканчивался 8 декабря этого года, но следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении срока ареста еще на два месяца. 5 декабря оно было удовлетворено. (Игорь Новиков)