Глава "Кайрата": "Аршавин стал послом футбола в Казахстане"

Председатель наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев подчеркнул, что полузащитник Андрей Аршавин стал послом футбола в Казахстане. Хавбек выступает за клуб с 2016 года. В прошлом сезоне он стал серебряным призером чемпионата Казахстана.

- С появлением Аршавина в "Кайрате" увеличилось количество зрителей на наших выездных матчах, - приводит ТАСС слова Боранбаева. - Люди идут на Аршавина. Он превратился в посла футбола в Казахстане.

Футбол - это большой бизнес, и есть футболисты, которые представляют много социальных и рекламных проектов. Благодаря им люди узнают о клубах, за которые они играют. Приглашение Аршавина и Тимощука, который играл у нас до конца прошлого сезона, в первую очередь было связано с их профессиональными качествами.

Во-вторых, это был маркетинговый ход. Мы знали, что будем играть в Лиге Европы и хотели, чтобы все узнали, что это за клуб.

В Казахстане у молодых футболистов отсутствует понимание того, что футбол - это работа. Имея контракт на руках, они забывают, что за этот контракт надо еще и работать. Тимощук и Аршавин передавали свой опыт молодым ребятам, и это позитивно сказалось на их развитии.