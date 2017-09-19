Билялетдинов перешел в "Тракай"

Спортивный директор "Тракая" Вирмантас Лемезис сообщил, что полузащитник Динияр Билялетдинов продолжит карьеру в литовском клубе. По информации СМИ, контракт сторон рассчитан на полтора года.

– Да, мы подписали контракт с Динияром, – цитирует ТАСС Лемезиса. – Сейчас мы уже вносим его в заявку на сегодняшний матч.

Напомним, что последним клубом Билялетдинова был "Рубин", контракт с которым истек по окончании прошлого сезона. Хавбек перешел в казанский клуб в 2015 году и принял участие в 21 игре (2 гола) в сезоне-2015/16. Однако в прошлом сезоне, когда командой руководил испанец Хави Грасия, Билелятдинов в состав не попадал и не провел на поле ни одной минуты. Ранее полузащитник выступал за "Локомотив" и "Спартак", а также "Эвертон".