Овечкина обменяют? Куда уйдет Ковальчук? Live с Еронко - в 16.00

Сегодня в 16.00 по московскому времени начнется онлайн-интервью корреспондента отдела хоккея "СЭ" Игоря Еронко. Смотрите прямой эфир на нашем канале YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– Состоится ли обмен Овечкина – какие есть варианты

– Почему затянулась пауза с трансфером Ковальчука

– Что творится в московском "Динамо"

– Почему вдруг сдулся Малкин

– Конфликт Кросби и Суббана по поводу запаха изо рта – о чем это вообще?

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