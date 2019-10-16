Очаровательная Осака в детстве. А вы видели ее такой?
16 октября 2019, 13:49
Третья ракетка мира японка Наоми Осака поделилась в Twitter своей детской фотографией с кучерявыми волосами.
В среду 16 октября ей исполнилось 22 года. Осака — победительница Открытого чемпионата США-2018 и Открытого чемпионата Австралии-2019. Японка стала лучшей теннисисткой сентября по версии WTA, согласно голосованию болельщиков.
And just like that we're 22. Still got a whole lot of growing to do. Thank you for all the well wishes, love you guys ? pic.twitter.com/nGB7iV2DX5— NaomiOsaka??? (@Naomi_Osaka_) October 16, 2019