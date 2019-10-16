Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Теннис   //    WTA

Очаровательная Осака в детстве. А вы видели ее такой?

16 октября 2019, 13:49
Теги:

Третья ракетка мира японка Наоми Осака поделилась в Twitter своей детской фотографией с кучерявыми волосами.

В среду 16 октября ей исполнилось 22 года. Осака — победительница Открытого чемпионата США-2018 и Открытого чемпионата Австралии-2019. Японка стала лучшей теннисисткой сентября по версии WTA, согласно голосованию болельщиков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир