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«Мир знает: Трамп победил». В Англии запустили самолет со слоганом о выборах в США

7 ноября 2020, 16:35
Слоган в воздухе. Фото AFP
Слоган в воздухе. Фото AFP
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В Ливерпуле над стадионом «Эвертона» во время матча чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» пролетел самолет. К нему был прикреплен баннер в поддержку президента США Дональда Трампа.

«Мир знает: Трамп победил», — гласит баннер.

В ночь на 4 ноября Трамп объявил себя победителем президентской гонки, а также обвинил оппонента Джо Байдена в попытке «украсть выборы». Он потребовал остановить подсчет голосов, так как поступившие после дня выборов бюллетени действующий президент считает незаконными.

Кроме того, штаб действующего президента намерен потребовать пересчета голосов в нескольких штатах.

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