Дзюба — о драке Смолова: «Если уж бьешь, то с первого раза надо попадать»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба с юмором прокомментировал драку Федора Смолова в «Кофемании» в Москве.

«Если уж бьешь, то с первого раза надо попадать. Даже тут промахнулся», — сказал Дзюба журналистам.

5 июля стало известно, что Смолов нанес удары двум мужчинам в кафе на Никитской в Москве 28 мая. Кроме того, появилась информация, что у 35-летнего спортсмена вымогали деньги, чтобы видео конфликта не попало в сеть.

По данным «СЭ», МВД отказало избитым Смоловым людям в заведении уголовного дела.