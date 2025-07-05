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5 июля 2025, 15:17

В Париже впервые за 100 лет разрешили купание в Сене

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сена.
Фото AFP

В Париже впервые за столетие было разрешено купание в реке Сене, сообщает France 24.

Купание в водоеме было под запретом с 1923 года из-за плохого качества воды. Сену очистили перед проведением Олимпиады в 2024 году, чтобы на ней можно было провести соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.

«Купаться в Сене — это мечта детства. Посмотрите, как все счастливы», — заявила мэр Парижа Анн Идальго.

По словам представителей власти, были приняты все меры для обеспечения безопасности купающихся. Места для купания открыты для свободного посещения до 31 августа.

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