Голкипер молодежной сборной Чехии выбран лучшим хоккеистом игрового дня на МЧМ

На молодежном чемпионате мира в Канаде завершился третий игровой день. Сборная Чехии всухую победила команду России со счетом 2:0.

В других матчах Канада переиграла Словакию (3:1), а Финляндия была сильнее Швейцарии (4:1).

Лучшим хоккеистом всего игрового дня был признан голкипер сборной Чехии Лукаш Парик. Он отбил все 30 бросков по своим воротам и не позволил России забить ни одного гола в матче МЧМ впервые с 2012 года.