Видео: две драки Задорова в матче с "Виннипегом"

Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров успел дважды подраться в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с "Виннипегом" (7:1).
На 49-й минуте поединка Задоров схлестнулся с форвардом "Джетс" Марком Шайфли после того, как попытался провести против него силовой прием. Россиянину удалось завалить соперника на лед.
The fight between Scheifele and Zadorov. #NHLJets #GoJetsGo pic.twitter.com/1DiAyfckJa– JetsNation (@NHLJetsNation) 21 февраля 2019 г.
Также в концовке матча Задоров подрался с Адамом Лаури.
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