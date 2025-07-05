Хоккей
5 июля 2025, 21:59

Воронков продлил контракт с «Коламбусом» на два года

Алина Савинова
Дмитрий Воронков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский нападающий Дмитрий Воронков подписал новый двухлетний контракт с «Коламбусом», сообщает пресс-служба клуба.

Зарплата 24-летнего хоккеиста составит 4,175 миллиона долларов в год.

Воронков играет за «Коламбус» с 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 73 матча за команду в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 23 голами и 24 результативными передачами. Всего в лиге на его счету 81 (41+40) очко в 148 играх.

В 2019 году «Блю Джэкетс» выбрали россиянина в 4-м раунде под общим 114-м номером на драфте НХЛ.

Дмитрий Воронков
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джекетс
Популярное видео
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
  • ГлавПатриот

    Карьерный контракт для днарька) и тот в коламбусе))

    07.07.2025

  • Строитель 1947

    Очень даже неплохой контракт. Не самый большой поклонник Коламбуса, но к Дмитрию всегда с уважением ещё со времён его игры за сборную Ю-17. Удачи!

    06.07.2025

  • Kimi_

    Контракт не самый лучший, но все же. Лихорадило всех в этом сезоне в Коламбусе. У Дмитрия хорошая статка все же вышла по итогу.

    06.07.2025

  • maxcds

    Нестабилен как и весь Коламбус. А вообще Воронков удивляет со знаком плюс. Контракт хороший, справедливый.

    06.07.2025

  • Хороший мостик, есть куда расти)

    06.07.2025

  • Andrew_BD

    он был крайне нестабилен в сезоне, насколько помню. как и многие в команде. но, да, покажет себя на этом мостике, - получит больше.

    05.07.2025

  • amsedin

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки. Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я верну 100%! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее Вам большое человеческое спасибо..

    05.07.2025

  • Adiоs Amigos R

    Нормуль.

    05.07.2025

  • maxcds

    Мостят

    05.07.2025

  • Zohr Vad

    Маловато за его подвиги в сезоне... Но как мост...нормально. Покажи себя за эти два года и получишь 7ми летний по 7-8 млн в год

    05.07.2025

    • Сергачев заявил, что «Матч года» в 2026 году должен пройти не в Москве

    Бывший хоккеист «Бостона» Байерс умер в возрасте 61 года
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 47 28 19 60
    2 Айлендерс 46 25 21 55
    3 Вашингтон 47 24 23 54
    4 Питтсбург 45 21 24 52
    5 Филадельфия 45 22 23 52
    6 Нью-Джерси 47 24 23 50
    7 Коламбус 46 20 26 47
    8 Рейнджерс 48 20 28 46
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Тампа-Бэй 45 29 16 61
    2 Детройт 48 28 20 60
    3 Монреаль 47 26 21 59
    4 Баффало 45 25 20 54
    5 Бостон 47 26 21 54
    6 Торонто 46 23 23 53
    7 Флорида 45 24 21 51
    8 Оттава 46 22 24 49
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 45 33 12 74
    2 Даллас 47 27 20 63
    3 Миннесота 47 26 21 61
    4 Юта 47 23 24 50
    5 Нэшвилл 46 22 24 48
    6 Чикаго 46 19 27 45
    7 Сент-Луис 47 18 29 44
    8 Виннипег 45 18 27 41
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Вегас 45 22 23 56
    2 Эдмонтон 47 23 24 54
    3 Сиэтл 45 21 24 51
    4 Сан-Хосе 45 23 22 49
    5 Лос-Анджелес 46 19 27 49
    6 Анахайм 46 22 24 47
    7 Калгари 46 19 27 42
    8 Ванкувер 46 16 30 37
    Результаты / календарь
    5.01
    6.01
    7.01
    8.01
    9.01
    10.01
    11.01
    12.01
    13.01
    14.01
    15.01
    16.01
    17.01
    18.01
    19.01
    20.01
    15.01 03:00 Нью-Джерси – Сиэтл 3 : 2 ОТ
    15.01 03:30 Рейнджерс – Оттава 4 : 8
    15.01 03:30 Баффало – Филадельфия 5 : 2
    15.01 06:00 Лос-Анджелес – Вегас 2 : 3 ОТ
    Все результаты / календарь

