Воронков продлил контракт с «Коламбусом» на два года
Российский нападающий Дмитрий Воронков подписал новый двухлетний контракт с «Коламбусом», сообщает пресс-служба клуба.
Зарплата 24-летнего хоккеиста составит 4,175 миллиона долларов в год.
Воронков играет за «Коламбус» с 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 73 матча за команду в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 23 голами и 24 результативными передачами. Всего в лиге на его счету 81 (41+40) очко в 148 играх.
В 2019 году «Блю Джэкетс» выбрали россиянина в 4-м раунде под общим 114-м номером на драфте НХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|47
|28
|19
|60
|2
|Айлендерс
|46
|25
|21
|55
|3
|Вашингтон
|47
|24
|23
|54
|4
|Питтсбург
|45
|21
|24
|52
|5
|Филадельфия
|45
|22
|23
|52
|6
|Нью-Джерси
|47
|24
|23
|50
|7
|Коламбус
|46
|20
|26
|47
|8
|Рейнджерс
|48
|20
|28
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|45
|29
|16
|61
|2
|Детройт
|48
|28
|20
|60
|3
|Монреаль
|47
|26
|21
|59
|4
|Баффало
|45
|25
|20
|54
|5
|Бостон
|47
|26
|21
|54
|6
|Торонто
|46
|23
|23
|53
|7
|Флорида
|45
|24
|21
|51
|8
|Оттава
|46
|22
|24
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|45
|33
|12
|74
|2
|Даллас
|47
|27
|20
|63
|3
|Миннесота
|47
|26
|21
|61
|4
|Юта
|47
|23
|24
|50
|5
|Нэшвилл
|46
|22
|24
|48
|6
|Чикаго
|46
|19
|27
|45
|7
|Сент-Луис
|47
|18
|29
|44
|8
|Виннипег
|45
|18
|27
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|22
|23
|56
|2
|Эдмонтон
|47
|23
|24
|54
|3
|Сиэтл
|45
|21
|24
|51
|4
|Сан-Хосе
|45
|23
|22
|49
|5
|Лос-Анджелес
|46
|19
|27
|49
|6
|Анахайм
|46
|22
|24
|47
|7
|Калгари
|46
|19
|27
|42
|8
|Ванкувер
|46
|16
|30
|37
Результаты / календарь
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
|15.01
|03:00
|Нью-Джерси – Сиэтл
|3 : 2 ОТ
|15.01
|03:30
|Рейнджерс – Оттава
|4 : 8
|15.01
|03:30
|Баффало – Филадельфия
|5 : 2
|15.01
|06:00
|Лос-Анджелес – Вегас
|2 : 3 ОТ
Новости