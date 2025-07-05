Воронков продлил контракт с «Коламбусом» на два года

Российский нападающий Дмитрий Воронков подписал новый двухлетний контракт с «Коламбусом», сообщает пресс-служба клуба.

Зарплата 24-летнего хоккеиста составит 4,175 миллиона долларов в год.

Воронков играет за «Коламбус» с 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 73 матча за команду в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 23 голами и 24 результативными передачами. Всего в лиге на его счету 81 (41+40) очко в 148 играх.

В 2019 году «Блю Джэкетс» выбрали россиянина в 4-м раунде под общим 114-м номером на драфте НХЛ.