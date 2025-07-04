Тренер вратарей «Коламбуса» Бекстрем — об Андреянове: «Он довольно техничный и хорошо читает игру»

Тренер вратарей «Коламбуса» Никлас Бекстрем отметил сильные стороны российского голкипера Петра Андреянова.

27 июня «Блю Джэкетс» выбрали 18-летнего вратаря под 20-м номером драфта. Он стал единственным российским хоккеистом, выбранным в первом раунде.

«Он очень напоминает мне Боба [Сергея Бобровского]. Он довольно техничный голкипер, хорошо читает игру, хорошо двигается, взрывной. Я думаю, что он ближе к тому, чтобы играть на этом уровне, чем многие другие вратари. Кажется, он отличный парень и хороший товарищ по команде. У него есть некая аура самоуверенности, так сказать. Так что мы действительно очень рады», — приводит пресс-служба «Коламбуса» слова Бекстрема.

В сезоне-2024/25 Андреянов провел 37 матчей за «Красную Армию» в регулярном чемпионате МХЛ, в которых отражал 94,2 процента бросков при коэффициенте надежности 1,75. В плей-ин на его счету 3 матча с процентом отраженных бросков 95,3, а в плей-офф — 3 игры с процентом 90,9.