Тренер вратарей «Коламбуса» Бекстрем — об Андреянове: «Он довольно техничный и хорошо читает игру»
Тренер вратарей «Коламбуса» Никлас Бекстрем отметил сильные стороны российского голкипера Петра Андреянова.
27 июня «Блю Джэкетс» выбрали 18-летнего вратаря под 20-м номером драфта. Он стал единственным российским хоккеистом, выбранным в первом раунде.
«Он очень напоминает мне Боба [Сергея Бобровского]. Он довольно техничный голкипер, хорошо читает игру, хорошо двигается, взрывной. Я думаю, что он ближе к тому, чтобы играть на этом уровне, чем многие другие вратари. Кажется, он отличный парень и хороший товарищ по команде. У него есть некая аура самоуверенности, так сказать. Так что мы действительно очень рады», — приводит пресс-служба «Коламбуса» слова Бекстрема.
В сезоне-2024/25 Андреянов провел 37 матчей за «Красную Армию» в регулярном чемпионате МХЛ, в которых отражал 94,2 процента бросков при коэффициенте надежности 1,75. В плей-ин на его счету 3 матча с процентом отраженных бросков 95,3, а в плей-офф — 3 игры с процентом 90,9.
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|11
|5
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|17
|10
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|Тампа-Бэй
|14
|9
|5
|20
|5
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|9
|7
|20
|6
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|15
|7
|8
|17
|8
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|16
|7
|9
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|17
|11
|6
|25
|2
|Юта
|16
|10
|6
|20
|3
|Даллас
|15
|9
|6
|19
|4
|Колорадо
|16
|9
|7
|19
|5
|Нэшвилл
|15
|6
|9
|17
|6
|Сент-Луис
|15
|7
|8
|15
|7
|Виннипег
|16
|5
|11
|13
|8
|Чикаго
|16
|4
|12
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|16
|11
|5
|25
|2
|Вегас
|17
|10
|7
|22
|3
|Сиэтл
|15
|9
|6
|19
|4
|Анахайм
|15
|7
|8
|15
|5
|Калгари
|16
|7
|9
|15
|6
|Сан-Хосе
|17
|7
|10
|15
|7
|Лос-Анджелес
|14
|5
|9
|12
|8
|Ванкувер
|17
|3
|14
|7
|5.11
|03:30
|Флорида – Чикаго
|5 : 3
|5.11
|03:30
|Баффало – Оттава
|1 : 2
|5.11
|06:00
|Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|7 : 2
|5.11
|06:00
|Сиэтл – Калгари
|2 : 1 ОТ