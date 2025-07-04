Малкин и Ковальчук выиграли турнир по паделу среди игроков КХЛ и НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и бывший форвард клубов НХЛ Илья Ковальчук стали победителями турнира по паделу, сообщает ТАСС.

Соревнования проходили в два этапа: групповой турнир и плей-офф. В финале Малкин и Ковальчук победили вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина и экс-нападающего клубов КХЛ Максима Сушинского.

В турнире принимали участие игроки НХЛ Кирилл Капризов, Владислав Гавриков и Дмитрий Воронков, а также игроки КХЛ Николай Голдобин, Андрей Миронов, Егор Яковлев и Никита Нестеров.