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4 июля 2025, 17:52

Малкин и Ковальчук выиграли турнир по паделу среди игроков КХЛ и НХЛ

Сергей Ярошенко

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и бывший форвард клубов НХЛ Илья Ковальчук стали победителями турнира по паделу, сообщает ТАСС.

Соревнования проходили в два этапа: групповой турнир и плей-офф. В финале Малкин и Ковальчук победили вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина и экс-нападающего клубов КХЛ Максима Сушинского.

В турнире принимали участие игроки НХЛ Кирилл Капризов, Владислав Гавриков и Дмитрий Воронков, а также игроки КХЛ Николай Голдобин, Андрей Миронов, Егор Яковлев и Никита Нестеров.

Источник: ТАСС
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Андрей Миронов
Владислав Гавриков
Дмитрий Воронков
Евгений Малкин
Игорь Шестеркин
Илья Ковальчук
Кирилл Капризов
Максим Сушинский
Никита Нестеров
Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
НХЛ
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