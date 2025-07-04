Защитник «Юты» Сергачев считает, что КХЛ не надо гнаться за НХЛ

Защитник «Юты» Михаил Сергачев сравнил НХЛ и КХЛ.

«НХЛ — лига, которой больше ста лет. Она совсем в другой стране работает. Я бы вообще не сравнивал [эти лиги]. И даже больше скажу — я бы даже не гнался [за НХЛ]», — заявил Сергачев в интервью Odds.ru.

НХЛ была образована в 1917 году, а первый сезон КХЛ прошел в 2008 году.

27-летний Сергачев в прошедшем сезоне принял участие в 77 матчах за «Юту», в которых отметился 15 голами и 38 результативными передачами.