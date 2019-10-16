У тренера Гусева в «Нью-Джерси» появился новый ассистент

Помощник генерального менеджера «Нью-Джерси» Том Фитцджеральд вошел в штаб главного тренера команда Джона Хайнса. Он возьмет на себя обязанности ассистента.

Напомним, что за Девилз выступает российский нападающий Никита Гусев. В этом сезоне он провел 6 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 3 (2+1) очка.