Защитник «Аталанты» перешел в «Рому» на правах аренды

Защитник Роджер Ибаньес перешел из «Аталанты» в «Рому», за которую будет выступать на правах аренды до 30 июня 2021 года, сообщает пресс-служба римлян.

«Рома» также владеет опцией выкупа у «Аталанты» 21-летнего бразильца за 8 миллионов евро по окончании аренды и 2 миллиона в качестве различных дополнительных выплат. С футболистом смогут заключить контракт до 2024 года.

Клуб из Бергамо также получит право на получение 10 процентов от суммы будущей продажи Роджера в другой клуб.

В текущем сезоне защитник провел один матч в составе «Аталанты» и не отметился результативными действиями.