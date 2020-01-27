Защитник «Аталанты» перешел в «Рому» на правах аренды
27 января 2020, 21:45
Защитник Роджер Ибаньес перешел из «Аталанты» в «Рому», за которую будет выступать на правах аренды до 30 июня 2021 года, сообщает пресс-служба римлян.
«Рома» также владеет опцией выкупа у «Аталанты» 21-летнего бразильца за 8 миллионов евро по окончании аренды и 2 миллиона в качестве различных дополнительных выплат. С футболистом смогут заключить контракт до 2024 года.
Клуб из Бергамо также получит право на получение 10 процентов от суммы будущей продажи Роджера в другой клуб.
В текущем сезоне защитник провел один матч в составе «Аталанты» и не отметился результативными действиями.
Welcome to #ASRoma, Roger Ibanez! ?— AS Roma English (@ASRomaEN) January 27, 2020
More details ?? https://t.co/T5f8gFj3pq pic.twitter.com/ORaAn4yWKQ
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