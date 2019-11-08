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Эдерсон не сыграет за «Манчестер Сити» против «Ливерпуля»

8 ноября 2019, 16:41
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Голкипер «Манчестер Сити» из-за травмы пропустит матч чемпионата Англии против «Ливерпуля», сообщил главный тренер «Сити» Хосеп Гвардьола.

— Эдерсон не сможет сыграть, — цитирует Гвардьолу журналист The Independent Марк Критчли.

Бразильский вратарь получил травму в матче Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:1). Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 10 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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