Нойер в матче "Ливерпуль" - "Бавария" коснулся мяча 70 раз. Это его личный рекорд в ЛЧ

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:0) коснулся мяча 70 раз. Это больше, чем во всех предыдущих играх голкипера в рамках турнира. Таким образом, Нойер установил личный рекорд.

Напомним, что ответный матч пройдет в Мюнхене 13 марта. Начало в 23.00 по московскому времени.

"Ливерпуль" выигрывал Лигу чемпионов пять раз. Столько же побед в главном европейском клубном турнире в активе у "Баварии".

70 - Manuel Neuer had 70 touches against Liverpool, more than in any other Champions League game in his career. Sweeper. #LFCFCB pic.twitter.com/gT6dMzJubV – OptaFranz (@OptaFranz) 19 февраля 2019 г.

Все о Лиге чемпионов – здесь