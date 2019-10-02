Безумный танец игроков «Баварии» после победы над «Тоттенхэмом» со счетом 7:2
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В матче группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» на выезде разгромила «Тоттенхэм» со счетом 7:2. Покер оформил нападающий Серж Гнабри.
После игры футболисты мюнхенцев эмоциональной отметили победу экстравагантными танцами. При этом защитник «Баварии» Хави Мартинес выбил на трибуны мяч, который Гнабри хотел забрать себе на память.
Serge Gnabry wanted the match ball after he scored four.— B/R Football (@brfootball) October 1, 2019
No-one told Javi Martinez ? pic.twitter.com/YS067BrbPY
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