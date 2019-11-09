Щербаковой подарили очень большого медведя
14:41
Россиянка Анна Щербакова, которая победила на этапе «Гран-при» в Китае, получила в подарок от болельщиков игрушечного медведя. Он оказался в несколько раз больше самой фигуристки.
Напомним, что спортсменка ранее стала первой на этапе в США и, таким образом, после победы в Китае вышла в финал «Гран-при».
the saga of anna shcherbakova and her gigantic teddy bear pic.twitter.com/m9g0t4cE81— ? (@unnihour) 9 ноября 2019 г.
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