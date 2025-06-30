Фигурист Морозов — о нейтральном статусе: «Считаю, что стакан наполовину полон, надо радоваться»

Российский фигурист, двукратный серебряный призер Олимпиады Владимир Морозов в интервью «СЭ» высказал свое мнение о получении нейтрального статуса россиянами перед Олимпиадой. В отборе поучаствуют Аделия Петросян и Петр Гуменник.

— А чего эту тему форсить, если у нас пары не едут? И танцы. Суды? Суды были и до этого, и они не принесли никаких ощутимых результатов. Конечно, печальная ситуация. Но приходится довольствоваться тем, что есть. В наших сегодняшних реалиях, если говорить со стороны спортсменов, вариантов не так много. Я считаю, что стакан все же наполовину полон, надо радоваться тому, что какие-то улучшения минимальные есть. В любом случае для ребят, которые поедут, это большой шанс.

— Если бы ты вернулся, все элементы сделал бы?

— Ну да.

— Прям как в Пекине выступили бы?

— Ха-ха, такой вопрос, с подвохом. Ну а как? Прыжки я прыгаю, поддержки поднимаю, подкрутки бросаю. Мы когда с Женей в шоу выступаем, делаем все элементы, за исключением прыжковых, для них одиночники есть.