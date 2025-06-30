Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

Милан-2026

30 июня, 16:15

Фигурист Морозов — о нейтральном статусе: «Считаю, что стакан наполовину полон, надо радоваться»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Российский фигурист, двукратный серебряный призер Олимпиады Владимир Морозов в интервью «СЭ» высказал свое мнение о получении нейтрального статуса россиянами перед Олимпиадой. В отборе поучаствуют Аделия Петросян и Петр Гуменник.

— А чего эту тему форсить, если у нас пары не едут? И танцы. Суды? Суды были и до этого, и они не принесли никаких ощутимых результатов. Конечно, печальная ситуация. Но приходится довольствоваться тем, что есть. В наших сегодняшних реалиях, если говорить со стороны спортсменов, вариантов не так много. Я считаю, что стакан все же наполовину полон, надо радоваться тому, что какие-то улучшения минимальные есть. В любом случае для ребят, которые поедут, это большой шанс.

— Если бы ты вернулся, все элементы сделал бы?

— Ну да.

— Прям как в Пекине выступили бы?

— Ха-ха, такой вопрос, с подвохом. Ну а как? Прыжки я прыгаю, поддержки поднимаю, подкрутки бросаю. Мы когда с Женей в шоу выступаем, делаем все элементы, за исключением прыжковых, для них одиночники есть.

Владимир Морозов.«Фигурное катание в России не реализовано». Он выступал в шоу Загитовой, а до этого взял серебро Олимпиады и окончил МГУ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Владимир Морозов (фигурное катание)
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Читайте также
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
Милорад Додик рассказал о нападках Запада на Сербию и Республику Сербскую
В МВД порекомендовали не указывать в соцсетях полные данные о себе
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
В Госдуме РФ поддержали Европейскую федерацию тяжелой атлетики за слова о российских спортсменах
Норвежский лыжник Клебо заявил, что не задумывался о бойкоте Олимпиады-2026 в случае допуска россиян
В Госдуме иронично оценили решение ФИФА не отстранять Израиль: «Это другое»
Глава IWF Джалуд надеется увидеть российскую штангистку Новицкую на Олимпиаде-2028
«Не давать его ни одной стране». В Европейской федерации тяжелой атлетики призвали МОК отменить нейтральный статус россиян и белорусов
Прыгун с трамплина Климов: «Если нас допустят, то большинство стран нормально отреагирует»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Medovar

    Эти познеровские софизмы, тиражируемые повсеместно, не дают ответа на вопрос, каково же истинное положение дел. И он (спортсмен) считает, что стакан наполовину полон, а стакан наполовину пуст.

    01.07.2025

  • Илья858

    Подлость и низость созданной для России ситуации в том, что спортсмены должны бороться за нейтральный статус, а даже не за статус российского спортсмена. Мерзость в том, что есть такие, которые готовы бороться за нейтральный статус, за право предать страну и выступать за свои личные интересы.

    30.06.2025

    • Ягудин передал напутствие Петросян и Гуменнику перед олимпийским отбором

    Степанова и Букин — о недопуске к Олимпиаде: «Пусть это будет на их совести»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости